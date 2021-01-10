نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الإلكترونيات العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات العثيم ، عروض الإلكترونيات العثيم الأسبوعية و عدد كبير من العروض المختلفة، شاشة اور ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1199 ريال، شاشة اور ال اي دي 43 بوصة بسعر 599 ريال، شاشة اور ال اي دي 40 بوصة بسعر 459 ريال، شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 499 ريال، توصيلة ام بي كي / تي في أون 3 متر بسعر 29.95 ريال، بطارية دوراسيل بلس باور أأ / أأأ 4 حبة بسعر 23.95 ريال، شاشة دور ال اي دي 43 بوصة بسعر 699 ريال، شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال، فحم طبيعي للشوي 2.5 لتر بسعر 12.95 ريال، كرسي رحلات قابل للطي 74.95 ريال، فرشة رحلات منوع بسعر 21.95 ريال، شواية باربكيو صغير بسعر 64.95 ريال.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض الإلكترونيات العثيم ، عصارة حمضيات بانيكس 85 ريال، غلاية ماء روفو ستيل 1.8 لتر بسعر 33 ريال، طقم قدر كيتشنجر جرانيت 9 حبة بسعر 155 ريال، قدر ضغط ايبو جرانيت 7 لتر بسعر 99 ريال 9 لتر بسعر 105 ريال، مقلاة كيتشنجر جرانيت 3 حبة بسعر 49 ريال، قالب كيك بيت كروكر منوع 2 حبة بسعر 19.95 ريال، منشفة وجه بونيتا 6 حبة بسعر 11.95 ريال، بطانية رويال كينج 200×240 سم 6 ك بسعر 109.95 ريال، مكنسة جيباس كهربائية بسعر 139 ريال، خلاط نيكاي مع مطحنة بسعر 65 ريال، غلاية براون ماء بسعر 135 ريال.

أقوى عروض العثيم

جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 69 ريال، جوال فيفو واي 30 بسعر 725 ريال، جوال هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 629 ريال، جوال سامسونج 31 أي 128 جيجا بسعر 849 ريال، خلاط مولينكس 1.5 لتر بسعر 99 ريال، دفاية كليك أون 2 شمعة بسعر 119 ريال، غلاية ماء هومر استيل بسعر 35 ريال، قلاية السيف صحية 4 لتر بسعر 265 ريال، قدر كليكون كهربائي 6 لتر بسعر 209 ريال، مكنسة هومر كهربائية 129 ريال، قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال، محضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال، مضرب بيض + قطاعة كينوود بسعر 139 ريال.

أجدد عروض العثيم

طقم قدور نيو فلون 8 حبة + هدية بسعر 139 ريال، طقم قدور رويال فورد 8 حبة بسعر 109 ريال، طقم قدور فالبرو 10ح بسعر 169 ريال، قدر ضغط السيف 7 لتر بسعر 92 ريال، كسرولا نيو لايف 8 حبة بسعر 199 ريال، حافظة طعام سولتير 3 حبة بسعر 40 ريال، طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 98 ريال، قدر ضغط بلاكستون 7 لتر بسعر 65 ريال، مقلاة فالبرو جرانيت 5 ح مع مغرفة بسعر 49.95 ريال.