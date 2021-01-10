نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو السعودية الرياض والبريدة من 10 يناير حتى 12 يناير 2021 ايام كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض نستو السعودية الرياض بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من جميع أدوات العناية بالشعر والبشرة والمنظفات مثل دوف كريم الجمال، وفاتيكا شامبو، ودابر املا زيت شعر، ويورو صابون، ودابر فاتيكي كيم شعر، وإمبريال صابون، ونونو هدية الطفل، وليسترين غسول فم، وفازلين لوشن، وكولجيت فرشاة أسنان 4 قطع، تأيد صابون غسيل، وبريل سائل غسيل اطباق ولوكس سائل غسيل اطباق وديتول، وجينتو صابون غسيل، واونو مناديل، ودواني منعم أقمشة، وايفر وايت صابون غسيل، وسوفي فوط صحية نسائية كبير، وفاين حفائظ اطفال، واومو صابون غسيل، ويتوفر غير ذلك من المنتجات الاخري. عروض نستو السعودية تحتوي عروض نستو على تخفيضات هائلة هذه الفترة علي منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل لحم باكستاني للكيلو، ولحم باكستاني دون عضم ولحم باكستاني بعضم وماكرونا للكيلو، وروبيان وردي صغير للكيلو، وسمك سلطان صغير، وشعور وسط، وجباز للكيلو، ويتوفر أيضا كوسة سعودي، وبرتقال للكيلو، وبصل مصري، وفراولة للصندوق، وخيار للكيلو، وبذر الكمون، وزبيب أخضر للكيلو، وتفاح فوجي، والواحة تونة، والعربي زيت نباتي، وزهرتي زيت دوار الشمس، وبابل أرز بسمتي، وتونا معجون طماطم، ورنا كاتشب طماطم، وريم ورق عنب، كادبوري شكولاتة، وفيريرو نوتيلا شكولاتة، وساري عسل، والربيع شاي، ولوتس بسكويت، وجالكسي جواهر،وماكتيف دايجيستيف، ويتوفر جميع أنواع الدواجن أيضا مثل أصول أفخاذ دجاج مجمد، وأمريكانا دجاج بوب كورن، والكبير كفتة عربية، وفرسانا جبن شرائح، وداري نقائق دجاج، وكواليكو صدور دجاج مجمدة، وامريكانا نفت. ريان حليب 34.95 ريال.

نيدو حليب بودرة 59.95 ريال.

دو دجاج 114.95 ريال.

برسيل جل سائل 22.95 ريال.

برتقال السيرة 2.95 ريال.

شمس زيت دوار الشمس 20.95 ريال.

جوز بالقشرة 21.95 ريال.

بانتين شامبو 14.95 ريال. بذر الكمون للكيلو 13.95 ريال.

زبيب اخضر للكليو 14.95 ريال.

تفاح فوجي 4.45 ريال.

عنب اسود 6.95 ريال.

فلفل اخضر رومي 3.95 ريال.

فراولة للصندوق 2.95 ريال.

كوسة سعودي للكيلو 2.95 ريال. شعور وسط 27.95 ريال.

سمك سلطان صغير 6.95 ريال.

جباز للكيلو 17.95 ريال.

ماكرونا 0.95 ريال.

ايفليا شكولاتة 18.95 ريال.

تين مجفف 26.95 ريال.

لحم باكستاني للكيلو 38.95 ريال. لونا معجون طماطم 7.95 ريال.

رنا كاتشب طماطم 18.95 ريال.

ريم ورق عنب 13.95 ريال.

بابل ارز بسمتي 37.95 ريال.

العربي زيت نباتي 21.95 ريال. جالكسي جواهر 53.95 ريال.

لوتس بسكويت 8.95 ريال.

الربيع شاي 6.50 ريال.

فيريرو نوتيلا شكولاتة 13,95 ريال.

ساري عسل 16.95 ريال. الإحصائيات نسخ طباعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض نستو السعودية الرياض والبريدة من 10 يناير حتى 12 يناير 2021 ايام كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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