عروض بنده اقوى عروض الشتاء علي مستوى المملكة

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عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية، قامت شركة بنده في المملكة العربية السعودية بتأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بها لكي تسهل على عملائها عملية الاطلاع على كل المنتجات المتاحة في فروعها حيث تم إنشاء الموقع مقسم إلى أقسام فرعية تحتوي على عدد من المنتجات التي تندرج تحت ذلك القسم مع توضيح كامل للأسعار والعروض المتاحة في الفروع تكون متاحة على الموقع الإلكتروني في نفس الوقت. عروض بنده بلغ سعر علبة بطاطس مقلية ديل مونتي 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر فطيرة سادة سويتز 400 جرام 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر دجاج الفروج الذهبي 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر علبة فيليه دجاج بدون عظم وجلد كاليكو 2500 جرام 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 56 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة خصومات بندة هذا الشهر مهولة بلغ سعر علبة جبنة شرائح برجر / ساندويتش بريزيدن 400 جرام 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جبنة كريم / شيدر قابلة للدهن نادك 2*500 جرام 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر علبة مربعات جبنة كيري 3*216 جرام 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة عروض بنده على المنتجات الغذائية بلغ سعر خبز أبيض بالسمسم يومي 6 حبات 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كعك الكأس الصغير سويتز بنكهة الفانيليا 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر مكسرات صينية مشكلة 250 جرام 5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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