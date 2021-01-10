نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو السعودية المنطقة الشرقية من 10يناير حتى 12 يناير 2021 3 ايام كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض نسنو المنطقة الشرقية على خصومات هائلة هذه الفترة علي منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع لفواكهه والخضروات مثل تفاح فوجي صيني، وصندوق فراولة، وخيار، وكوسا، وفلفل أخضر بارد، وعنب أسود، ويتوفر أيضا جميع أنواع اللحوم مثل لحم بقر دون عضم بلدي، وشرائح لحم بقر هندي، ولحم بقر دون عضم باكستاني، وكبدة غنم طازجة، ويتوفر أيضا جميع أدوات العناية بالشعر والبشرة مثل لوشن جونسون للأطفال، وفيت كريم لإزالة الشعر، وبوندز بودرة، وفير أند لوفلي كريم بالفيتامينات المتنوعة، وفازلين زيت مقوي ومكثف، واكس رذاذ معطر للجسم، وموف كريم، وفازلين جل مرطب، وبأردلي صابون، وكوجي سان صابون تفتيح للبشرة، ومنظف للوجه من اسكبنول، وكريم سيلك منعم شعر منوع، وبريل سائل لغسيل الصحون، وكلوريكس مبيض ملابس، وجيليت بلو 2 بلس موس حلاقه، ودوف شامبو منوع. الإحصائيات نسخ طباعة عروض نستو السعودية تتميز عروض نستو بتخفيضات علي جميع منتجاتها والتي تعد شركة نستو من أقوى الشركات التي يذهب الناس لشراء مستلزماتهم منها الأسبوعية وهي التي تتكون من جميع أنواع الاجهزية الكهربائية مثل رويال برنس قدر كاداي، ورويال برنس طقم قدر ضغط 2 قطع، وهوم فور بو مجموعة طبخ غير لاصقة، ورويال فورد قارورة فراغ، وطاوة وهوم فور بو مجموعة طبخ، ورويال برنس قطاعة خضار، ورويال فورد سكين، وهوم فور بو مضرب يدوي، وممسحة، وزجاجة مياه متنوعة، وطاولة قابلة للطي، وجيباس سماعة سيبكر متعدد الوسائط، وسماعات أذن داخلية لاسلكية، وشاومي هاتف ريدمي نوت، وامبيكس شاشة ال أي دي، وأولسن مارك خلاط كهربائي. صانسيلك شامبو للشعر منوع 11.95 ريال.

ايفر مسحوق غسيل ابيض 32.95 ريال.

شمس زيت دوار الشمس 11.95 ريال.

ساديا دجاج 13.95 ريال.

لحم بقر بالعضم بلدي 18,95 ريال.

الخليفه ارز بسمتي مزة هندي 59.95 ريال.

السرة البرتقاليه 2.95 ريال. كوسا 2.95 ريال.

لوز امريكي وسط 27.95 ريال.

صندوق فراولة 6.00 ريال.

كبدة علم طازجه 25.95 ريال.

شرائح لحم بقر هندي 30.95 ريال.

فلفل اخضر بارد 3.95 ريال.

عنب اسود 6.95 ريال.

خيار 1.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض نستو السعودية المنطقة الشرقية من 10يناير حتى 12 يناير 2021 3 ايام كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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