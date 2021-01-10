نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات جراند مارت الدمام 8 إلى 14 يناير بادروا بالشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات جراند مارت الدمام 8 إلى 14 يناير، يعتبر جراند مارت الدمام واحد من أشهر وأكبر المولات المعروفة في المملكة العربية السعودية، وله الكثير من الشعبية والزائرين من مناطق مختلفة، لذلك يقدم جراند مارت الدمام عروض وتخفيضات من فترة لأخرى وخاصةً مع بداية العام الجديد بكل سنة لتناسب الكثير من العملاء.

عروض وتخفيضات جراند مارت الدمام

وهذه قائمة بمفاجأت جراند مارت الدمام للعملاء بدايةً من يوم 8 من شهر يناير حتى يوم 14 من شهر يناير، ومنها عروض جراند مارت على الأجهزة التقنية:

عروض جراند مارت الدمام على الهواتف

هاتف Realme 7i ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، بسعر 895 ريال سعودي بعد 1099 ريال سعودي. هاتف Xiaomi note lite 10 ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، بسعر 1295 ريال سعودي بعد 1499 ريال سعودي. هاتف Samsung A12 ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، بسعر 599 ريال سعودي بعد 699 ريال سعودي. هاتف alcatel 3x ذاكرة داخلية 228 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، بسعر 555 ريال سعودي بعد 699 ريال سعودي. هاتف Samsung A11 ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت، سعره 515 ريال سعودي بعد 599 ريال سعودي. هاتف Redmi 9C ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت، سعره 415 ريال سعودي بعد 539 ريال سعودي. هاتف Nokia 5.3 ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، سعره 545 ريال سعودي بدل 649 ريال سعودي. هاتف Tecno Spark 6 Go ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت، سعره 375 ريال سعودي بعد 449 ريال سعودي. هاتف Realme 6i ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، سعره 795 ريال سعودي بعد 899 ريال سعودي. هاتف Realme C3 ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت، سعره 545 ريال سعودي بدل 649 ريال سعودي. هاتف Tecno Spark 6 Go ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت، بسعر 445 ريال سعودي بعد 599 ريال سعودي. هاتف Tecno Spark 6 ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، بسعر 595 ريال سعودي بعد 699 ريال سعودي.

عروض جراند مارت الدمام ملحقات الهاتف المحمول

وهي عبارة عن:

عروض جراند مارت الدمام على الساعات

وهي عبارة عن: