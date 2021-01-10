نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا علي الاجهزة الكهربائية هذا الشتاء لا تقاوم اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا في السعودية، تقدم شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية خدمة تعرف ب(ضمان اكسترا) هذه الخدمة تقوم على تقديم الشركة ضمان مع كل جهاز تقوم بتصنيعه داخل مصانعها الخاصة ذلك الضمان يكون ضد عيوب الصناعة أو ظهور خلل في أي جهاز تم شرائه من إكسترا، ومن الجدير بالذكر أن هذا الضمان كان سبب في زيادة ثقة العملاء في أجهزة اكسترا. عروض اكسترا عروض اكسترا على قسم الدفايات بلغ سعر برينسيس دفاية كهربائية 1200 واط 98 ريال سعودي بدلاً من سعر 149 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر برينسيس دفاية كهربائية 800 واط 71 ريال سعودي بدلاً من سعر 109 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر برينسيس وحدة تدفئة ذكية لون أبيض 440 ريال سعودي بدلاً من سعر 549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا اهم خصومات اكسترا في قسم الدفايات بلغ سعر كولين دفاية 2200 واط 4 شمعات مستوى لدرجات الحرارة 2 مع خاصية ضبط الترموستات 269 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر دفاية كلاس برو زيتية 2500 واط 3 مستويات للحرارة 13 ريشة 431 ريال سعودي بدلاً من سعر 539 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر مكواة برنسيس تعمل بالضغط 40 بوصة 1079 ريال سعودي بدلاً من سعر 1640 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا تخفيضات اكسترا على قسم الكاويات البخارية بلغ سعر فيليبس كاوية بخار عمودية 1800 واط 287 ريال سعودي بدلاً من سعر 439 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر فيليبس كاوية بخار عمودية 2000 واط 5 إعدادات للبخار لون بنفسجي 584 ريال سعودي بدلاً من سعر 789 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر فيليبس كاوية بخار 2000 واط لون أحمر 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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