نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والهواتف ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده هايبر بنده يقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية في بداية عام 2021 بأسعار وتخفيضات لا تقبل المنافسة، وهذا المتعارف عليه من مجموعة بنده هايبر بنده المنتشرة حول جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بهدف توفير أفضل الخامات والماركات بأوفر الأسعار، كما تعمل على توفير السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى طازجة بأوفر الأسعار من خلال مهرجان التخفيضات على السلع ب 5,10,15,20 ريال سعودي، وكل هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال جميع فروع بنده تحت شعار طازج يا بلاش وبخدمة متميزة على مدار اليوم بجميع الفروع. عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية: أحصل على موزع مياه حار وبارد كولين بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 575 ريال.

أحصل على مكواة بخار جيباس بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

أحصل على شواية كليك أون بالغطاء بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

أحصل على كوب أنسي أرائك لومينارك بسعر 7 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال.

أحصل على طقم ملاحة قطعتين للسفرة باسباتشي بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

أحصل على طاولة طعام سيداراتان بالإضافة إلى 4 مقاعد ( كراسي) بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 275 ريال.

أحصل على زبدية إسينسي لومينارك بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 9.10 ريال.

أحصل على مكنسة كهربائية جيباس بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

أحصل على شواية فورية جاهزة أورينكس بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال. تقدم بنده أقوى عروض وتخفيضات الأسبوع الثاني 2021. تليفزيون دورا 58 بوصة بسعر 1,439 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

تليفزيون توشيبا 58 بوصة HDR بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

محضرة طعام أي تي سي 400 وات بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 295 ريال.

تليفزيون تي سي إل 65 بوصة بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 3,499 ريال.

خلاط مولينكس مع المطحنة بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

فلأيه بدون زيت فيليبس بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال.

أحصل على قطاعة جيباس بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

تليفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال. سماعات أبل آير بودس 2 شاحن عادي بسعر 579 ريال سعودي بدلاً من 879 ريال.

تليفون لينوفو آى 7 بسعر 335 ريال سعودي.

أبل أيباد 7 بسعر 1,649 ريال سعودي بدلاً من 1,849 ريال.

جوجل كروم كاسيت بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

تابلت لينوفو بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 879 ريال.

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