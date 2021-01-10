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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيلات اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% لمدة 7 أيام ألحق العرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض موقع اكسترا تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا الإلكترونية متوفرة بخصومات هائلة على مجموعة من المنتجات التي لا غنى عنها لأي منزل حديث، ومن أهم هذه المنتجات تشكيلة الأدوات المنزلية الخاصة بالمطبخ من أدوات تعمل على طحن الطعام أو تقطيع الخضروات، تأتيكم مع أسعار لا تقارن وبجودات عالمية، وذلك طوال هذا الأسبوع.
عروض موقع اكسترا
خصومات اكسترا على أدوات طحن الطعام وأدوات المطبخ الكهربائية حيث يصل الخصم على معظم المنتجات إلى 40 % من ماركة أريتي:
- تنزيلات اكسترا اليوم على الصنف مطحنة طعام كهربائية من ماركة أريتي، اللون أرجواني، ثمن المطحنة الحالي (80) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (238) ريال سعودي، بتخفيض (158) ريال سعودي، وبخصم 66.38٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
- تخفيضات اكسترا الأخيرة على الصنف مطحنة طعام كهربائية من ماركة أريتي، اللون برتقالي، ثمن المطحنة الحالي (80) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (238) ريال سعودي، بتخفيض (158) ريال سعودي، وبخصم 66.38٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
تنزيلات اكسترا الأخيرة على أدوات بشر الطعام وجميع اجهزة المطبخ كما يقدم عروضض تصل الى 40 % على معظم الأجهزة الكهربائية المنزلية من أَسواق اكسترا:
- عروض اكسترا اليوم من خلال موقع اكسترا الرسمي على الصنف مبشرة كهربائية من ماركة أريتي، اللون برتقالي، ثمن المبشرة الحالي (71) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (198) ريال سعودي، بتخفيض (127) ريال سعودي، وبخصم 64.14٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
- خصومات اكسترا السعودية الأسبوعية على الصنف مبشرة كهربائية من ماركة أريتي، اللون أخضر، ثمن المبشرة الحالي (71) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (198) ريال سعودي، بتخفيض (127) ريال سعودي، وبخصم 64.14٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع أربعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنزيلات اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% لمدة 7 أيام ألحق العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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