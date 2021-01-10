بوابة خدمة الجمهور بدولة قطر للخدمات الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي

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محمد سياف - ابو ظبي - بوابة خدمة الجمهور تعتبر من المنصات الإلكترونية التي توفر لمواطني دولة قطر والمقيمين العديد من الخدمات الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي مجانا، حيث حرصت الوزارة على توحيد جميع الخدمات على نفس المنصة لتيسير الحصول على مختلف الخدمات وربح الوقت مثل خدمات التعليم العام، والتعليم الخاص، والتعليم العالي، وشؤون التقييم، ومسابقات وجوائز وزارة التعليم العالي، وشؤون الخدمات المشتركة .

ويمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها بوابة خدمة الجمهور دون التنقل أو بذل مجهود، مما يوفر الراحة والمرونة في التعامل مع هذه الخدمة التي تعمل الجهات المعنية بالوزارة على تطويرها بشكل دوري لمواكبة تطلعات المواطنين .

وننشر على مصر فايف روابط جميع خدمات بوابة خدمة الجمهور كما يلي :

بوابة خدمة الجمهور

اصدار الشهادات والإفادات من هنا

رسوم الكتب والمواصلات : هنا

التسجيل الالكتروني في المدارس الحكومية : هنا

النقل الالكتروني في المدارس الحكومية : هنا

التسجيل الالكتروني لطلاب تعليم الكبار للعام القادم : هنا

التسجيل الالكتروني لطلاب تعليم الكبار “المسار الموازي” من هنا

التحقق من الشهادات : هنا

معادلة الشهادات : هنا

رسوم تسجيل تعليم الكبار : هنا

الخدمات الإضافية للتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية : هنا

نتيجة الثانوية العامة : هنا

البحث عن مدرسة خاصة من هنا

الابتعاث الحكومي من هنا

المنح الدراسية من هنا

للمزيد من المعلومات والخدمات يرجى زيارة الموقع الرسمي لبوابة خدمة الجمهور في قطر من هنا