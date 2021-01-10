عروض العثيم الاثنين أقوى عروض السعودية تصل ل 70 % تخفيضات هائلة 2021

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية تخفيضات من هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية تشمل عدد كبير من السلع الرائعة، حيث تعرض جميع فروع أَسواق العثيم تخفيضات لا مثيل لها على عدد ضخم من أجهزة المطبخ ذات الحجم الصغير والاستخدامات المتعددة، بجانب تخفيضات على قدور الضغط ذات الأحجام المختلفة والجودات العالية، تأتيكم بأقل الأثمان أقوى عروض السعودية اليوم. عروض العثيم السعودية خصومات العثيم هايبر ماركت عبد الله العثيم على أجهزة المطبخ: تخفيضات العثيم الصنف جهاز عصارة الحمضيات من ماركة بانيكس، ثمن الجهاز الحالي(85)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف جهاز غلاية للماء من ماركة روفو، مصنوع من مادة الاستانليس ستيل، سعة الغلاية 1.8 لتر، ثمن الجهاز الحالي(33)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الاثنين تنزيلات العثيم هايبر ماركت عبد الله العثيم على قدور الضغط: عروض العثيم الاثنين الصنف قدر الضغط من ماركة السيف، سعة سبعة لتر، ثمن القدر الحالي(92)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات السعودية الصنف قدر الضغط من ماركة السيف، سعة تسعة لتر، ثمن القدر الحالي(109)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات السعودية الصنف قدر الضغط من ماركة السيف، سعة أحد عشر لتر، ثمن القدر الحالي(124)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف قدر ضغط من ماركة أيبو، مصنوع من الجرانيت، سعة القدر سبعة لتر، ثمن القدر الحالي(99) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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