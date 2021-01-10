نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا المميزة على الأجهزة الكهربية والإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا المميزة على الأجهزة الإلكترونية بأسعار تنافسية وهدايا قيمة مع كل عملية بيع بالتجزئة، والغني عن التعريف أن شركة اكسترا هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 2003، متخصصة في مجال تجزئة الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والكاميرات، ومنتجات العناية الشخصية وغيرها العديد من الإلكترونيات التي لا غنى عنها في كل بيت، والتي تساعد على توفير الراحة والرفاهية والأمان، كما أن الشركة تمثل فرصة رائعة للتسوق من خلال فروعها في أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربية والمنزلية: جيبسون، موقد غاز، 90* 60، أمان كامل خمس عيون، ستانلس ستيل بسعر 1499 ريال سعودي بدلاً من 1999 ريال.

لاجيرمانيا فرن وشواية غاز مقاس 90*60 سم، احصل عليه بسعر 2799 ريال بدلاً من 3899 ريال سعودي.

جليم غاز موقد، 90*60 سم، خمس عيون استيل بسعر 3249 ريال بدلاُ من 3899 ريال سعودي. كلاس برو، تلفيزيون 70 بوصة، اندرويد فائق الوضوح، يمكنك الحصول عليه بسعر مميز 2999 ريال، بدلاً من 4999 ريال.

سامسونج، تليفزيون 65 بوصة، ذكي فائق الوضوح بسعر 3649 ر.س بدلاً من 5999 ريال بخصم 39.17%، بالإضافة إلى هدية بقيمة 179 ريال.

تي سي ال، تلفزيون 70 بوصة، فائق الوضوح، ذكي احصل عليه بخصم 9.85% بسعر 3109 ر.س بدلاً من 3449 ر.س.



هواوي ميت بوك اكس برو، كور اي7، 13.9 بوصة رام 16 جيجا، 1تيرا اس اس دي، أخضر يمكنك شراؤه والاستفادة بخصم مميز 7.14% بسعر 6499 ر.س بدلاً من 6999 ريال.

هواوي ميت بوك اكس، كور أي5، 13.9 بوصة، رام 16 جيجا، 512 جيجا اس اس دي، فضي بخصم 8.33% عند شراء المنتج بقيمة 5499 ر.س بدلاً من 5999 ر.س.

لاب توب اتش بي اومن، كور اي7، رام 16 جيجا، 15.6 بوصة، 512 جيجا اس اس دي، اسود بخصم 11.36% يمكنك شراؤه بسعر 5849 ر.س بدلاً من 6599 ر.س.



دفاية كلاس برو زيتية، 2500 واط، 3 مستويات للحرارة، 15 ريشة، أبيض احصل عليه بسعر 389 ر.س بدلاً من 429 ر.س بخصم يصل إلى 9.32%.



ثلاجة إل جي 11 قدم، لينيركمبروسير، أبيض خصم 22.58% سعرها 2399 ر.س داخل العرض بدلاً من 3099 ر.س، استرجاع نقدي 360 ر.س، السعر بعد الاسترجاع النقدي 2039 ريال سعودي.

مكيف جداري كلاس برو، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد مع هدية بقيمة 179 ريال، وخصم 32% احصل عليه بسعر 1699 ريال، بدلاً من 2499 ريال سعودي.

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