نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق المزرعة الشرقية الإثنين 11 يناير 2021 عروض نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة الشرقية اليوم الإثنين من أفضل العروض الأسبوعية التي توفرها أسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض يوم الإثنين وهي عروض نصف السعر من العروض الرائعة التي توفرها بها أسواق المزرعة الكثير من المنتجات الطازجة بنصف السعر مما يجعلها من أقوى العروض التي تشهد خصومات كبيرة على العديد من المواد الغذائية والمنتجات المختلفة مثل المعلبات والأدوات المنزلية المختلفة التي يبحث عنها الكثير بشكل يومي.

عروض أسواق المزرعة الشرقية الإثنين

تشمل عروض أسواق المزرعة العديد من العروض علي اللحوم مثل الكفتة البقري ودجاج متبل بالعظم وستروجانوف دجاج ويمكنك الحصول على بيتزا هوت دوج بتخفيض رائع وكبير جداً، والعديد من أنواع المخبوزات المختلفة التي توفرها أسواق المزرعة.

عروض أسواق المزرعة الشرقية الاثنين على مختلف المنتجات الطازجة مثل الكوسا حيث يمكنك الحصول على تخفيض رائع وتوفر أسواق المزرعة الكيلو الواحد من الكوسة بسعر 2. 96 ريال والملفوف المدور الكيلو الواحد بسعر 0. 95 ريال فقط، والفاصوليا الكيلو الواحد 5. 95 ريال والطماطم السعودي الكيلو الواحد بسعر 2. 45 ريال والعديد من المعلبات مثل المياه المعدنية والأزر البسمتي والزيت النباتي ومنظفات منزلية مثل جالوكس مبيض ومناديل للوجه وجنتو سائل مطهر ومنظف.