بشرى تخفيضات العثيم وعرض خاص على القدور وكل ما يحتاجه مطبخك من تحديث.. احضرنا لك الأسعار وعليك اتخاذ القرار

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة، تتفرد أسواق عبدالله العثيم بالمملكة بتقديم أحدث عروضها الخاصة بالمنزل العصري الحديث، ومن عروض عبد الله العثيم للمنتجات التي تقدمها للمواطنين بالسعودية والمقيمين بها، أفضل السلع الغذائية الطازجة وتقدم أيضًا أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية عروض العثيم اليوم الاثنين و عروض العثيم الاسبوعية على كافة الأجهزة الكهربائية، وتخفيضات العثيم و عروض العثيم الالكترونية التي يحتاجها كل مواطن سعودي. عروض العثيم الحديثة عرض العثيم طقم قدور نيو فلون 8 حبة + هدية بسعر 139 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية طقم قدور رويال فورد، عدد 8 حبة بسعر 109 ريال سعودي.

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عروض العثيم اليوم الاثنين قدر ضغط السيف، مقاس 7 لتر بسعر 92 ريال سعودي، مقاس 9 لتر بسعر 109 ريال سعودي، مقاس 11 لتر بسعر 124 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم قدر ضغط بلاكستون، مقاس 7 لتر بسعر 65 ريال سعودي، مقاس 9 لتر بسعر 77 ريال سعودي، مقاس 11 لتر بسعر 104 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين طقم طبخ هوم اواي، عدد 8 قطع بسعر 98 ريال سعودي.

عرض الاثنين العثيم حافظة طعام سولتير، عدد 3 حبات بسعر 40 ريال سعودي.

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عرض العثيم اليوم طقم قدور هوم واي ماربل، عدد 9 حبة بسعر 159 ريال سعودي.

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عروض العثيم الرياض ممسحة فليدا برومست موب، السعر 69 ريال سعودي.

عروض العثيم جك اركوبال، 1,8 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي.

عرض العثيم ترموس ريم، 1 لتر بسعر 26.95 ريال سعودي.

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