نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض كل اثنين من أسواق العثيم مهرجان الطازج البروشور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر أسواق العثيم في تقديم عروض كل يوم للمستهلكين، واليوم الاثنين 11 يناير، تقدم عروض أسواق العثيم عرض مهرجان الطازج على المنتجات الغذائية ، وهذا العرض ساري كل يوم اثنين بجميع فروع أسواق العثيم، ويشمل الحصول على 2 كيلو من منتجات الخضروات والفواكه بسعر كيلو واحد، وللاستفادة من العرض إليك أسعار بعض المنتجات داخل عروض أسواق العثيم شاملة الضريبة. عرض أسواق العثيم ليوم الاثنين 2 بسعر واحد 2 كيلو طماطم طازجة بسعر 4.95 ريال.

2 كيلو بطاطس طازجة بسعر 1.95 ريال.

2 كيلو افندي باكستاني بسعر 4.95 ريال.

2كيلة موز طازج بسعر 2.95ريال.

2 كيلو برتقال أبو سرة بسعر 2.45 ريال.

2 ربطة ليمون شبك بسعر 2.95ريال

جميع الأسعار للكيلو مع الحصول على كيلو إضافي مجانًا. عروض أسواق العثيم مهرجان الطازج منتجات بسعر التكلفة العرض الثاني يشمل الحصول على المنتجات بسعر التكلفة، وتشمل: لحم حاشي بالعظم بسعر 24.95 ريال للكيلو.

1 كرتون جوافة بسعر 8.95 ريال.

1كيلو تفاح أحمر بسعر 5.95 ريال للكيلو.

بصل هولاندي أحمر بسعر 2.95 ريال للكيلو.

1 كيلو خيار طازج بسعر 2.95 ريال للكيلو.

1 كيلو جزر بلدي بسعر 2.95 ريال للكيلو.

عنب أبيض بسعر 10.50 ريال للكيلو.

بطاطا حلوة بسعر 5.95 ريال للكيلو.

هيل زدني بسعر 47.95 ريال للحبة.

2 كيلو قرع أمريكي 3.75ريال.

قهوة هرري غامق عربي بسعر 32.95 ريال للكيلو.

تمر تمارا سكري رطب بسعر 11.50 ريال للحبة.

فلفل أصفر أو أحمر بسعر 7.50 ريال للكيلو.

ذرة فشار بسعر 5.50 ريال للكيلو. بروشور عروض أسواق العثيم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض كل اثنين من أسواق العثيم مهرجان الطازج البروشور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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