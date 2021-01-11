عروض جرير خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض جرير في السعودية، قامت شركة جرير في المملكة العربية السعودية بإتاحة خدمة الحماية الشاملة وإجراءات الصيانة التي تشمل كل الأجهزة التي تم شرائها من فروع جرير وهذه الصيانة تستمر لفترة معينة من تاريخ الشراء أما لفترة الضمان فقامت شركات جرير بمنح عملائها فترة ضمان طويلة قد تصل إلى24 شهراً وذلك من أجل كسب ثقة عملائها بالإضافة إلى إتاحة خدمة استبدال المنتجات خلال فترة من تاريخ الشراء. عروض جرير عروض جرير على قسم الكتب العربية بلغ سعر كتاب حرب العوالم 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كتاب الجمال الأسود عربي 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كتاب غرباء في سلة واحدة 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كتاب تميم الداري 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير أقوى تخفيضات جرير علي قصص الأطفال داخل قسم قصص الاطفال بلغ سعر كتاب أميرة الكليف 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كتاب قصر أمي 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كتاب كفر حارس 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كتاب أنشودة الصقر 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير عروض جرير على قسم الأدوات المنزلية بلغ سعر طاولة قابلة للطي بلاستيك معدن 439 ريال سعودي بدلاً من سعر 450 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر طاولة بلاستيك ماكس تشيف 345 ريال سعودي بدلاً من سعر 420 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر مقعد مرتفع بلا ظهر أسود اللون 229 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كرسي تنفيذي مع عجلات أسود اللون 809 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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