نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسواق المزرعة جدة و الجنوبية اليوم الاثنين 11 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نواصل معكم اليوم أحدث عروض أسواق المزرعة جدة والجنوبية ليوم 11 يناير والتي تتميز بأقوى الخصومات الهائلة على جميع منتجاتها وهي التي تتكون من جميع أنواع الفواكهه والخضروات الطازجة مثل عنب أحمر، ومانجو تومي، وخيار، وخس مدور مصري، ويتوفر أيضا سيافا رطب سكري، وهادو جبنة قشقوان ولحم مفروم بقر للكيلو، وستيك لحم، واسترا جبنة، وكفتة لحم، وزيتون أخضر فلسطيني، وشاورما دجاج، اوجن مياه للشرب، والقزي مكسرات مشكلة، والكسيح طحينية، وكاتشا لحم تونا خفيف، كوهينور أرز هندي بسمتي، وياسمين مناديل للوجه، وركسونا بخاخ مزيل لرائحة العرق، ويتوفر غير ذلك من المنتجات الأخرى في أسواق المزرعة الاسبوعية.

عروض اسواق المزرعة

تحتوي عروض أسواق المزرعة اليوم علي خصومات وتخفيضات رائعة على جميع منتجاتها والتي تتكون من اومو مسحوق غسيل للغسالات أتوماتيك، وبالموليف صابون، ولاجو سنيك كاكاو حليب وشكولاتة، وفولمر عسل أكاسيا، وديلمة شاي سيبلني ذهبي، ورنا معجون الطماطم، وبيتوتي زيت زيتون بكر، والمزرعة منين سادة، والمزرعة بيتزا هوت دوج، ومنشر للغسيل، ومجموعة حافظات للرحلات 3 قطع، وعلي كافية 3 في قهوة كلاسيك، ومنشفة للحمام ألوان متنوعة، والمزرعة جاتوه كيك متنوع، وليبون صدور دجاج دون جلد وعظم، ويتوفر غير ذلك من المنتجات الأخرى.

زيتون اخضر فلسطيني 10.95 ريال.

شاورما دجاج 20.95 ريال.

حمص بالطحينة 14.95 ريال.

كفتة لحم 25.95 ريال.

استرا جبنة 23.95 ريال.

ستيك لحم 29.95 ريال.

لحم مفروم بقر 20.95 ريال.

هاجدو جبنة قشقوان 33.45 ريال.