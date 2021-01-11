عروض ساكو خلال شهر يناير تفوق كل التوقعات

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عمر شويل - جدة عروض ساكو في السعودية، قامت شركة ساكو للعدد والأدوات في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة (الاستبدال والاسترجاع) وخدمة الاسترجاع متاحة سبعة أيام فقط من تاريخ الشراء على كل المنتجات التي تقوم ساكو ببيعها بالإضافة إلى خدمة الاستبدال من منتج إلى منتج أخر تكون خلال 14 يوم فقط من تاريخ الشراء بشرط أن يكون المنتج في حالته الأصلية عند الشراء. عروض ساكو عروض ساكو على قسم الدهانات بلغ سعر غراء الأسطح المتعددة 5 أونصة فيوزات انبوبة 35 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر مسدس رش الطلاء 650 واط 220 فولت بوش 855 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر بخاخ طلاء واق ضد الصدأ 15 أوقية لون أسود لامع 18 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر غراء 2 أونصة أبيض اللون غوريلا أصلي 45 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو تخفيضات ساكو خلال هذا الاسبوع بلغ سعر غراء 1.75 أونصة شفاف غوريلا 35 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر شريط تثبيت 1*60 بوصة متعدد الاستخدام 35 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر أشرطة تثبيت 3*1 بوصة 6 رطل 8 قطع في العبوة الواحدة 20 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر سلم قابل للتمدد ألمونيوم 3.8 متر 470 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر وصلة بخطاف زنبركي ستانلس ستيل 5 بوصة 35 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو خصومات ساكو على قسم العدد والأدوات بلغ سعر مقبض باب مصنوع من سبائك الزنن 49 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر حبال متعددة الأغراض 100 لكل عرض 15 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر علاقة صور معدنية صغيرة 43 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر دعامة زاوية ستانلس ستيل لتثبيت الرفوف 65 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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