نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي العروض الأسبوعية من جرير بخصومات لن تتوقعها وأسعار مثاليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية من جرير، يتم الإعلان عنها كل أسبوع من مكتبه جرير والتي تتضمن مجموعه هائله من العروض علي جميع المنتجات مثل الأجهزة الإلكترونية وأجهزه المنزل وجميع الأجهزة الأخري، ويمكن للمواطنين بالحصول علي العروض التي تم الإعلان عنها عن طريق الحجز المسبق من علي الصفحة الرئيسية لمكتبه جرير والاستمتاع بالخصومات عليها.

العروض الأسبوعية من جرير

أعلنت مكتبه جرير علي مجموعه من العروض المميزة والمثيرة لجميع مواطنين المملكة العربية السعودية والتي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية للمكتبه وبعهدها يتم طلب المنتج من عليها وبعدها يتم اخذذ بعض البيانات الخاصة واخذذ العنوان حتي يتم تسليم النتج بكل سهوله والحصول علي العروض أيضا، ونحن سوف نقوم بشرح جميع العروض الأسبوعية من مكتبه جرير ويمكن أيضا تقسيط المنتج من خلال صفحه مكتبه جرير.

اهم العروض الأسبوعية من جرير

أعلنت مكتبه جرير عن اهم العروض الأسبوعية والتي سوف نقوم بشرحها لكم بالتفاصيل وبصور المنتجات التي عليها الخصم والعروض وهي كالاتي:

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا : يمكن الحصول علي الهاتف بمساحه تخزين 256 جيجا بايت بسعر 3999 بدلا من 5149 ريال شامله الضريبة.

شاشه سامسونج q60t.85 بوصه : يمكن الحصول علي الشاشة بدقه 4k ألترا اتش دي . كيو إل بسعر 9999 ريال بدلا من 21999 ريال شامله الضريبة.

ايسر بريديتور هيليوس ph315-53 : يمكن الحصول علي اللاب توب بسعر 6649 ريال بدلا من 7349 ريال شامل الضريبة.

دي لينك dra-1360 : يمكن الحصول علي مقوي الإشارة لاسلكي بسعر 279 ريال بدلا من 329 ريال شامل الضريبة.

هواوي matepad pro 10.8 2020 : يمكن لحصول علي الكمبيوتر اللوحي بسعر 1899 ريال بدلا من 2199 ريال شامل الضريبة.

أيفون 11 برو ماكس : يمكن الحصول علي الايفون بسعة 512 جيجا باللون الفضي بسعر 5999 ريال بدلا من 6899 ريال شامل الضريبة.

ساعه هونر magic watch 2 : يمكن الحصول علي الساعة باللون البني الكتان بسعر 775 ريال بدلا من 857 ريال شامل الضريبة.

شاشه هاير u6900ug : يمكن الحصول علي الشاشة بدقه 4k ألترا اتش دي 65 بوصه بسعر 2299 ريال بدلا من 4499 ريال.

لاب توب هواوي matebook d 14 : يمكن الحصول علي اللاب 14 بوصه بسعر 2799 ريال بدلا من 3299 ريال شامل الضريبة.

سماعه أذن سينا يزر مومينتام : يمكن الحصول علي السماعة بسعر 699 ريال بدلا من 1099 ريال شامل الضريبة.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون وضحنا لكم العروض الأسبوعية من مكتبه جرير والتي سوف نوافيكم بكل ما هو جديد من عروض وخاصه العروض الأسبوعية.