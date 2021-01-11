نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اولاد رجب من 11 يناير حتى 24 يناير 2021 سنة جديدة بعروض كتيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض أولاد رجب بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل جبنة براميلي سادة شرابية لبن طبيعي، وفريكو جبنة فلمنك جودة هولندي، وجبنة رومي إكسترا، وجبنة جودة كمون مستورد، وجبنة امنتل مستورد، ودومتي جبنة ملح خفيف، وشتورة لبنة إكسترا، وتشيزا جبنة شيدر طعوم، ويتوفر أيضا دايم بسطرمة فاكيوم دون ثوم، واطياب لانشون سادة بالبهار زيتون، وزيتون أخضر طبيعي جامبو، واطياب لحم رومي مدخن، وليدي بيرد جبنة ريكفورد مثلثات، وحلاوة طحينية سادة شيكولاتة، وتشيزا جبنة بيتزاريلا، وتشيزا جبنة تترباك فيتا اسطنبولي، ويوجد ايضا جميع انواع اللحوم مثل برجر كفتة شوي بلدي، وسجق كندوز بلدي، ومفروم مستورد، وكتف ضاني مستورد، وفخده ضاني استرالي، وراك رومي فريش.

عروض اولاد رجب

تشمل عروض أولاد رجب خصومات هذه الفترة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الدواجن والأسماك مثل فيليه رومي فريش، وفرازة أوراك دجاج بالعظم فريش، وفرازة صدور دجاج بالعظم فريش، وبط فريش، وشربة سي فود، وسمك بلطي، وسمك قاروص، وسمك مكرونة مستورد، وجمبري قشر، ويتوفر أيضا في منتجات أولاد رجب جميع أنواع الخضروات والفواكهه الطازجة مثل بطاطس تحمير، وبصل أحمر، وخيار، وكابوتشا، وفراولة، وتفاح أحمر، وبرتقال بصرة، وموز بلدي، وطماطم، ويوسفي، ويوجد أيضا جميع أنواع منتجات الألبان مثل جهينة مشروب زبادي فراولة، وجهينة زبادي طبيعي، وأمريكانا لبن كامل الدسم، وجهينة رايب طبيعي، وجهبنة لبن، وبخيرة لبن كامل الدسم كيس، ولمار حليب محلي شيكولانة.

امتنان عسل 2 قطعة 84.95 جنية.

ليبتون شاي 24.95 جنية.

كلاسيك نسكافية 69.95 جنية.

بركة مياة معدنية 29.95 جنية.

جبنة براميلي سادة شرابية 47.95 جنية.

دومتي جبنة ملح خفيف 34.95 جنية.

جبنة جودة كمون مستورد 142.95 جنية.

جبنة امنتال مستورد 149.95 جنية.

فريكو جبنة فلمنك 119.95 جنية.

زيتون اخضر طبيعي جامبو 27.95 جنية.

اطياب لحم رومي مدخن 126.95 جنية.

دايم بسطرمة فاكيوم بدون ثوم 44.95 جنية.

اطياب لانشون سادة 74.95 جنية.

شتورة لبنه اكسترا 69.95 جنية.

تشيزا جبنة بيتزاريلا 21.95 جنيه.

تشيزا جبنة تترباك فيتا 9.75 جنية.

كيري جبنة قشطة 12 قطعة 28.95 جنية.

لافاش جبنة مثلثات 30.75 جنية.