انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء زين الاردن والسعودية والكويت لعام 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر شركة زين من أقدم شركات الاتصالات في الشرق الأوسط، حيث ظهرت للوجود كأول شركة مشغلة لاتصالات المتنقلة عام 1983 بدولة الكويت، ووسعت الشركة مجال نشاطها التجاري لتكتسح سوق الاتصالات بكل من المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والعراق والسودان والمغرب بقاعدة مشتركين تجاوزت 49 مليون مشترك خلال السداسي الأول من عام 2020 لتكون بذلك أول شركة اتصالات من حيث عدد المشتركين في الوطن العربي .

ومن أهم خدمات شركة زين التي تقدمها لعملائها في منطقة الشرق الأوسط نقل البيانات بسرعات عالية عبر تقنيات الاتصال للجيل الرابع والخامس، وخدمة الأنترنت المفوترة ومسبقة الدفع وخدمات التجوال وخدمة الواي فاي لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والعديد من الخدمات الأخرى التي يمكن الاستفسار عنها من خلال خدمة العملاء .

رقم خدمة عملاء زين

وننشر على مصر فايف رقم شركة زين للتواصل مع خدمة العملاء في السعودية والأردن والكويت، لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن خدمات الشركة والإستفادة من العروض التي تقدمها شركة زين في مجال الاتصالات كما يلي :

رقم اتصال شركة زين السعودية هو 966590000959+ أو الاتصال على الرقم 959

رقم شركة زين الأردن هو 1234 من خط زين و 0795797979 من رقم شبكات أخرى

رقم شركة زين الكويت للتواصل مع خدمة العملاء 107 للرد الآلي أو مخاطبة موظف خدمة العملاء ومن خارج الكويت الاتصال على الرقم 97107107 (+965) كما يمكن للعملاء التواصل مع خدمة الدعم العام من خلال الإستمارة الإلكترونية من هنا

أرقام ورموز تفعيل خدمات زين

رقم شركة زين الاردن 1234 خط زين 0795797979 من خط الشبكات الأخرى رقم خدمة عملاء زين الكويت 107 ومن خارج الدولة 97107107 (+965) رقم اتصال زين السعودية 959 ومن خارج المملكة 966590000959+

قامت شركة زين الكويت؛ بتوفير رقم خدمة عملاء جديد للتيسير على المشتركين للتواصل مع خدمات العملاء والدعم الفني المُقدمة من الشركة، للرد على استفساراتهم والمعومات التي يطلبونها حول مختلف خدمات الشركة أو تقديم الشكاوى على رقم 97107107 (+965).