نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فتح الله من 9 يناير حتى 23 يناير 2021 سنة جديدة بعروض جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض فتح الله أقوى الخصومات الأسبوعية على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل لحم مفروم برازيلي بالوزن، ولحم مكعبات مخصوص بالوزن، وسجق بالوزن، وبرجر بالوزن، وريش ضاني بالوزن، وكفتة بالوزن، ويوجد أيضا بطاطس فريش، وتفاح بولندي بالوزن، وكيوي فريش بالوزن، والمراعي برجر كفته بقري، والمراعي كوكتيل سوسيس، والسنبلة سبرنج رول بالخضار، والسنبلة سمبوسك، واطياب بانية دجاج، واطياب بيف برجر جامبو، وأكياس بفك، وهاريبو جيلي أنواع، وكتاكيتو شكولاتة طبيعي محشو بالويفر، وماجيكس توفي بطعم الفاكهة، ومكفتيز بسكويت قمح، واولكر بسكويت فينجر نباتي، وميلكا شكولاتة أنواع، وابتاميل 3 حليب اطفال، وتيميو شكولاته بيلو، وابو عوف بن انواع.

عروض فتح الله الاسبوعية

تتميز عروض فتح الله بتخفيضات علي جميع منتجاتها من 9 يناير حتى 23 يناير والتي تعد منتجاتها من أقوى وأروع المنتجات التي يذهب الناس لشراء مستلزماتهم منها والتي تتكون من جميع أنواع الحلويات مثل تورتة شكولاتة أو كريمة، وهريسة سادة، والبسكويت المشكل، وكريسينا سادة، وكريسينا سمسم، ويوجد أيضا جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة مثل كلوركس مبيض، وأوكسي، وريفولي صابون، وجيت سائل اطباق وديتول مطهر عام، وفانيش مزيل بقع، وفيبا وفلفيتا جل، وبامبرز عناية مميزة، وبامبرز بانتس كلير شامبو، ولوريال شامبو، وهاند ووش، وكريم نيفيا بشرة، ونيفيا اسبراي، ونيفيا رول، ولونا كولونيا، وسوارز شاور جيل، وجونسون شامبو جولد، وفينيش مسحوق سالات اطباق، وفينيش اقراص غسالات اطباق.

لبنيتا زبادي 10.00 جنية.

المراعي زبادي طبيعي 14.50 جنية.

فريكو جبن فلمنك بالوزن 105.00جنية.

جهينة زبادي طبيعي 19.00 جنية.

اطياب لحم رومي جاهز مدخن بالوزن 110.00جنية.

كيري جبن مربعات 27.50 جنية.

دومتي جبن تتراباك كلاسيك انواع 22.50 جنية.

لامدي جبن تتراباك فيتا 7.50 جنية.

لبنيتا سليف جبن مثلثات 35.00 جنية.

جهينه زبادي مشروب 5.25 جنية.