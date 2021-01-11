عروض اكسترا الأسبوعية تصل ل 65 % على الأجهزة الكهربائية تخفيضات ليس لها مثيل

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عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا داخل المملكة العربية السعودية تأتيكم على كمية غير محدودة من المنتجات الهامة والضرورية لكل منزل وكل فرد، حيث تقدم عرض استرجاع خمسة عشر بالمائة من قيمة المنتجات وذلك خلال وقت قصير على منتجات متنوعة منها أجهزة الثلاجات الكهربائية وأجهزة التِليفزيون الذكي، بجانب عروض على منتجات العناية الشخصية أقوى عروض السعودية. تخفيضات اكسترا خصومات أَسواق اكسترا على الثلاجات: عروض اكسترا الأسبوعية الصنف ثلاجة كهربائية من ماركة سامسونج، بطول 17.6 قدم، وبحجم 500 لتر، ذات خاصية التبريد الثنائي، اللون أبْيض، ثمن الثلاجة الحالي (3749) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (5399) ريال سعودي، بتخفيض (1650) ريال سعودي، وبخصم 31٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 153 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، أو الاستفادة من عرض استرجاع 15٪ نقدي والحصول على الثلاجة بثمن (3187) ريال سعودي فقط، اشتريها الآن

تخفيضات اكسترا الصنف ثلاجة كهربائية من ماركة إل جي، بطول 16.9 قدم، لينير كمبرُوسير، اللون فضي، ثمن الثلاجة الحالي (3899) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(5249)ريال سعودي، بتخفيض (1350) ريال سعودي، وبخصم 26٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 159 ريال سعودي، أو الاستفادة من عرض استرجاع 15٪ نقدي والحصول على الثلاجة بثمن(3314)ريال سعودي فقط، اشتريها الآن. عروض اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على المنتجات الأكثر مبيعًا من أَسواق اكسترا الصنف مجفف شعر من ماركة فاليرا، بقوة ألفين واط، ثمن المجفف الحالي(116)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (219) ريال سعودي،بتخفيض (103) ريال سعودي، وبخصم 48٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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