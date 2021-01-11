نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو السعودية الاسبوعية عروض لولو الدمام عروض الطفل حتى 31 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو السعودية الاسبوعية المتميزة مخصصة للأطفال، أقوى عروض لولو الدمام عروض كوكب الطفل والتي تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وتشمل العروض على كل ما يخص الطفل من عربات الأطفال، سرير أطفال، مشايات اطفال، حامل الطفل، أدوات حمام الطفل والعديد من المنتجات التي تساعد الأم على رعاية طفلها بسهولة ويسر، تصفح معنا عروض لولو هايبر ماركت السعودية لهذا الشهر فيما يلي.

عروض لولو السعودية الاسبوعية عروض كوكب الطفل

عرض مميز على عربية اطفال فيرست ستيب باللون التركواز بسعر 369 بدلًا من 494 ريال سعودي.

تخفيضات على عربية اطفال متنوع باللون الازرق بسعر 299 بدلًا من 399 ريال سعودي.

تنزيلات على عربية اطفال باللون الاحمر من فيرست ستيب بسعر 139 بدلًا من 189 ريال سعودي.

عرض مذهل على كرسي هزاز للأطفال (أرجوحة للطفل) من فيرست ستيب بسعر 199 بدلًا من 230 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية

عرض حصري على مهد اطفال (سرير اطفال) متنوع من فيرست ستيب بسعر 289 بدلًا من 362 ريال سعودي.

عرض خاص على مهد اطفال (سرير الطفل) متنوع من فيرست ستيب بسعر 199 بدلًا من 279 ريال سعودي.

عرض خاص على سرير متنوع من اوربيني بسعر 299 بدلًا من 384 ريال سعودي.

عرض الاسبوع من لولو هايبر ماركت على سرير اطفال من فيرست ستيب بسعر 489 بدلًا من 659 ريال سعودي.

تخفيضات على سرير للأطفال + ناموسية من فيرست ستيب بسعر 49 بدلًا من 69 ريال سعودي.

تنزيلات على سرير أطفال من ستيب بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 615 ريال سعودي.

عروض هايبر لولو الأسبوعية

تنزيلات لولو على كرسي سيارة للاطفال بسعر 399 بدلًا من 549 ريال سعودي.

تخفيضات حصرية على مشاية اطفال فيرست ستيب بسعر 149 بدلًا من 189 ريال سعودي.

عروض حصرية على مشاية اطفال فيرست ستيب بسعر 119 بدلًا من 159 ريال سعودي.

عرض خاص على حامل اطفال فيرست ستيب بسعر 59 بدلًا من 109 ريال سعودي.

عرض حمالة للاطفال من فيرست ستيب بسعر 129 ريال سعودي.

ارخص عرض كيس النوم للاطفال من فيرست ستيب بسعر 69 بدلًا من 98 ريال سعودي.

عرض سرير متمرجح للطفل من فيرست ستيب بسعر 69 بدلًا من 98 ريال سعودي.

نوافيكم بمختلف عروض السعودية المميزة من كبرى متاجر السعودية، وننشر لكم أحدث عروض السعودية وأرخص عروض الالكترونيات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى متطلبات المنزل وحاجيات الطفل، تابعونا لمعرفة المزيد.