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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية الأسبوعية من متاجر السعودية جودة وتوفير أكثر بكثير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض السعودية الأسبوعية من متاجر السعودية العروض متاحة طوال أيام الأسبوع أو حتى نفاذ المعروض منها وتشمل 10 كيلو من أرز كرنل ب 65.50 ريال، 10 كيلو من أرز سيلا سوبر بسمتي جلاكسي ب 51.85 ريال، 9+3 كلينكس رول الحمام اكسترا دراي ب 17.95 ريال، مكرونة تريفا متنوع ب 9.96 ريال، نسكافية 3*1 كلاسيك ب 26.95 ريال، بدلا من 38.75 ريال، غسول للوجه جا كزنوفا وزن 150 مل ب 8.45 ريال، لوشن للجسم بالزيت متنوع بالمرز ب 16.95 ريال، بطاطس مجمدة أمريكانا 2.5 كيلو ب 12.95 ريال، بدلا من 12.95 ريال.
عروض السعودية الأسبوعية من متاجر السعودية جودة وتوفير أكثر بكثير
1.8 لتر من زيت رزق ب 12.95 ريال، زيت زيتون بكر السوسن عرض خاص 2 حبة وزن 250 مل ب 12.50 ريال، 5 كيلو أرز هندي فيكتوريا ب 36.25 ريال، 500 جم من عسل ذائقة نحل ب 12.25 ريال، ذرة حب ب 3.50 ريال، 1800 جم من الحليب المجفف فريشكو كامل الدسم ب 35.25 ريال.
عروض السعودية الأسبوعية
حلاوة ونكا جوبستوبر بالفواكه ب 8.25 ريالن شوكولاتة كواليتي ستريت بالفراولة ب 36 ريال، بدلا من 63.95 ريال، حلاوة نستلة ونكا سويتارتس حبيبات ب 8.25 ريال، حلاوة بقرة حافل الاصلي 200 جم ب 5.50 ريال، ليغو بطاطس متنوع 160 جم ب 6.50 ريال، ويرنلي بسكويت تروفيت ب 14 ريال، بسكويت ديلوكس أصلي ب 6.25 ريال.
عروض متاجر السعودية اليوم
كتشاب ليبيز بلاستيك ضغاط 760 جم ب 11.95 ريال، كوفي ميت وسط 400جم ب 12.95 ريال، مرقة دجاج ماجي 13.95 ريال، قهوة نسكافية جولد 100 جم ب 18.95 ريال، حليب نيدو 2500 جم ب 58 ريال، حليب نستلة بودرة أكياس 2000 جم ب 31.95 ريال، أسماك روبيان كبير الحجم مجمد وزن 400 جم ب 27 ريال، سبانخ أو خضار مشكل من ميسا وزن 400 جم ب 2 ريال، جبنة موازريلا مبشورة 500 جم ب 13.25 ريال.
عروض متاجر السعودية الأسبوعية منتجات متنوعة
بطاطس مقلية 2.5 كيلو ساديا ب 13.95 ريال، 200 جم من زبده نادك ب 8.95 ريال، لب جوافة داري كيلو ب 7.25 ريال، زيت زيتون قوارير 500 مل ب 9.25 ريال، شبيه حبنة كريم ب 11.95 ريال، مستردة خردل حار فرشلي 340 جم ب 6.95 ريال، معجون الثوم ذائقة 750 جم ب 12.50 ريال، بهار الليمون فرشلي 85 جم ب 6.95 ريال.
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