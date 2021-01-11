عروض ساكو الأسبوعية تصل ل 70% تخفيضات السعودية اليوم ولمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية لا تقارن مع أي تخفيضات أخرى، فتتقدم أسواق هايبر ماركت ساكو المتميزة لعملائها الكرام بمجموعة هائلة ورائعة من الأبواب المصنعة من الخشب أو تلك ذات السحاب المزدوج المصنوعة من مادة البلاستيك، بتشكيلة أحجام وأنواع وألوان جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع المتسوقين، بجانب العديد من العروض الأخرى على عدة منتجات مميزة. عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو على الأبواب الخشبية من هايبر ماركت ساكو: تخفيضات ساكو الصنف باب خشبي DP01AF-002 مقاس 214X90 سنتيمتر، اللون بني، ثمن الباب الحالي(875)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات ساكو الصنف باب مع إطار خشب مضغوط بمقاس٢١٠٠×٩٠٠×٣٧ سنتيمتر، ثمن الباب الحالي(499.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات ساكو الأخيرة تنزيلات ساكو على الأبواب البلاستيكية من هايبر ماركت ساكو: عروض ساكو الأسبوعية الصنف باب سحاب مزدوج بمَقاس 6مم 160×205 سنتيمتر، اللون بني غامق، ثمن الباب الحالي(349.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات ساكو الصنف باب سحاب مزدوج بمَقاس 6مم 160×205 سنتيمتر، اللون خشبي فاتح، ثمن الباب الحالي(349.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف باب سحاب مزدوج بمَقاس 6مم 160×205 سنتيمتر، اللون أبْيض، ثمن الباب الحالي(349.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف باب سحاب مزدوج بمَقاس 6مم 160×205 سنتيمتر، اللون أسْود، ثمن الباب الحالي(349.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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