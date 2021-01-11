عروض العثيم الاثنين خصومات من 20 ل% على جميع المنتجات ألحق العرض الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين بعد انتشار أسواق العثيم في الكثير من أنحاء المملكة العربية السعودية، قامت الشركة باتخاذ قرار إنشاء موقع إلكتروني لأسواق عبد الله العثيم يقوم بعرض جميع المنتجات المتاحة في الفروع، وذلك بسبب أن الكثير من العملاء مؤخراً يفضلون التسوق عبر الأنترنت دون الحاجة إلى الذهاب لأقرب فرع من أجل شراء السلع. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على المواد الغذائية : خصومات العثيم بلغ سعر كيس خضار داري مشكل مع ذرة 900 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر كيس ملوخية داري مجمدة 400 جرام 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

بلغ كيلو زيتون كوبوليفا أسود 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة أمريكانا ناجت دجاج 22 ريال سعودي 30 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة بوب كورن 22 ريال سعودي 30 ريال سعودي.

بلغ سعر برجر بقري بهارات عربية / دجاج 1344*24 جم 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

بلغ سعر صدور دجاج طرية 1000 جرام 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية تخفيضات أسواق العثيم : عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر كيلو جبن بقرات دنماركي بيضاء 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر كيلو جبن غنم 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 61 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو جبن داري موزاريلا مبشورة 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

بلغ سعر زبدة لورباك غير مملحة 400جرام 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

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