عروض هايبر بنده صحة وجمال الأسبوعية

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده صحة وجمال مع تشكيلة متنوعة من المنتجات، غسول الوجه فير آند لوفلي 150 جرام 1+1 بسعر 29.95 ريال بدلا من 59.90 ريال، قناع مرطب للوجه هيالورن لوريال 30 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 13.50 ريال، كريم النهار / الليل عناية مرطبة لوريال 50 جرام بسعر 26.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، كريم لوشن فازلين 725 ريال بسعر 22.95 ريال، زيت جوز الهند عضوي بكر باراشوت 500 مل بسعر 50 ريال بدلا من 86.95 ريال، مقشر لوريال (50/150 مل) بسعر 25 ريال، مرطب بمياه الألوا للبشرة العادية إلى الجاف / المختلطة لوريال 70 مل بسعر 30 ريال بدلا من 42.95 ريال، ديب كلين منظف للوجه عميق المفعول نيتروجينا 200 مل بسعر 25 ريال.

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عروض هايبر بنده ، صبغة للشعر رجالي صالون دي برو 80 جرام بسعر 25 ريال بدلا من 51 ريال، صبغة للشعر كوليستون بسعر 30 ريال بدلا من 51.95 ريال، زيت للشعر دابر أملا الذهبي 300 مل 2 حبة بسعر 25 ريال، صبغة للشعر لوريال ماجيك ريتاتش 75 مل بسعر 25 ريال بدلا من 35.95 ريال، سيروم يحمي الشعر من التقصف كريستال 60 مل بسعر 30 ريال بدلا من 37.95 ريال، زيت شعر 7 في 1 امامى 200 مل بسعر 25 ريال، عيدان قطنية للمكياج شارم 90 حبة بسعر 8.95 ريال بدلا من 11.50 ريال، أقراص قطنية نقية للتجميل جونسون 80 قرص بسعر 8.50 ريال بدلا من 12 ريال.

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بديل الزيت + بخاخ نسيم الشعر بانتين (150 + 150 مل) بسعر 25 ريال بدلا من 36.25 ريال، جرعة البروفي 15 مل بسعر 30 ريال بدلا من 41.75 ريال، شامبو 400 مل / بديل الزيت 350 مل بلسم + ماسك 200 مل بسعر 15 ريال بدلا من 24.95 ريال، شامبو 600 مل / 540 مل 1+1 بسعر 32.95 ريال بدلا من 65.90 ريال، شامبو 400 مل / بلسم 275 مل بسعر 20 ريال بدلا من 24.95 ريال، شامبو 400 مل / بلسم 400 مل بسعر 15.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، ماسك 50 مل بسعر 20 ريال بدلا من 27.95 ريال.

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