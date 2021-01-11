نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير الأسبوعية للجوالات والشاشات الذكية jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير أقوى العروض كل أسبوع على العديد من المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية من أشهر الماركات العالمية، توفر Jarir bookstore عروض مميزة على هواتف هواوي بإصداراتها المختلفة، وكذلك تقدم أقوى التخفيضات على هواتف أيفون ومنتجات شركة أبل العالمية بالإضافة إلى منتجات شركة سامسونج الشهيرة وهواتف نوكيا وهونر وغيرها من الماركات، كما تعرض المكتبة تخفيضات على الشاشات الذكية من ماركة بينكيو وشاشات إل جي وهايسنس وسكاي وورث ومجموعة فريدة من الماركات مع عروض أكثر تفرداً وتميزاً. عروض مكتبة جرير على الجوالات والشاشات الذكية سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجابايت، برونزي، أسود، وفر 800 ريال سعودي واحصل على هدايا بقيمة 2050 ريال عند شراءك هذا المنتج بسعر 7199 ريال بدلاً من 7999 ريال سعودي.

يمكنك توفير مبلغ 4000 ر.س والحصول على هدايا بقيمة 149 ر.س عند شراءك هايسنس 75A7100F بوصة، دقة 4K ألترا اتش دي، دي إل أي دي بسعر 3999 ريال بدلاً من 7999 ريال.

ال جي، 65، 65B8PVA بوصة، دقة 4K ألترا اتش دي، أو إل اي دي تلفزيون اشترِ هذا المنتج واحصل على 60% خصم وتوفير مبلغ 12000 ريال، حيث يبلغ سعر المنتج داخل العرض 7999 ريال بدلاً من 19999 ريال سعودي. وفر 41% من السعر الحقيقي للمنتج بتوفير 1780 ريال عند شراء سامسونج، جالكسي نوت 10 بلس سعة 256 جيجابايت بسعر 2599 ريال بدلاً من 4379 ريال متوفر بالألوان الأبيض والفضي وأسود أورا.

سامسونج(DUAL) + Galaxy S10 سعة 128 جيجابايت، أسود سيراميك، بسعر 2249 ريال بعد الخصم الذي يصل إلى 43% وبتوفير يصل إلى 1700 ر.س.



سامسونج، جالكسي زد فليب، سعة 256 جيجابايت، أسود ميرور احصل على خصم بنسبة 36% ووفر 1976 ريال سعودي بشراء المنتج بسعر 3499 ريال بدلاً من 5475 ريال.

هواوي ميت 30 برو، سعة 256 جيجابايت، فضي سبيس، أسود الجيل الرابع اشتريه الآن من مكتبة جرير بسعر 2099 ريال سعودي بدلاً من 3939 ريال قبل التخفيض بنسبة خصم تصل إلى 47% وتوفير مبلغ 1840 ريال.

سكاي وورث، 75، 75SUC8100 بوصة دقة 4K ألترا اتش دي، دي إل أي دي خصم يصل إلى 38% من سعر المنتج حيث يمكنك الحصول عليه مقابل 3999 ريال بدلاً من 6499 ريال سعودي ووفر 2500 ريال. عروض جرير على الشاشات الذكية شاشة عرض بينكيو، 27، GW2780 f بوصة، ال اي دي، دقة 1080 بيكسل، شاشة عرض احصل على توفير 60 ريال، واشتريها بسعر 749 ريال بدلاً من 809 ريال سعودي.

شاشة عرض بينكيو، 21.5، GW2283 بوصة، ال اي دي، دقة 1080 بيكسل، شاشة عرض احصل على نسبة توفير 10% واشتريه بسعر 393 ريال بدلاً من 439 ريال. شاشة عرض بينكيو، 22.5، GW2381 بوصة، ال أي دي، ال سي دي، شاشة عرض للكمبيوتر، احصل عليه بسعر 475 ريال بدلاً من 509 ريال سعودي، بتوفير يصل إلى 34 ريال.

ضمن العروض الأسبوعية للمكتبة يمكنك الحصول على فرصة رائعة لاقتناء تليفزيون هايسنس الذكي، 75A7100F، 75، بوصة دقة 4k ألترا بنسبة خصم تصل إلى 50%، ليكون سعر المنتج ضمن العرض 3999 ريال فقط هذا بالإضافة إلى هدايا بقيمة 149 ريال، بدلاً من 7999 ريال خارج العرض.

تليفزيون ال جي الذكي،65،65b8pva بوصة، دقة 4k الترا وفر مبلغ 12000 ريال سعودي بشراء هذا المنتج ضمن العرض بنسبة خصم تصل إلى 60% من السعر الأصلي البالغ 19999 ريال، ليكون سعر المنتج داخل العرض 7999 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض مكتبة جرير الأسبوعية للجوالات والشاشات الذكية jarir bookstore على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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