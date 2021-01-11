نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام فقط تخفيضات هائلة وخصومات مميزة لكل العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية تخفيضات من مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية تأتيكم على عدد كبير من السلع، حيث لا نعتبر مكتبات جرير مكتبة بالمعنى التقليدي والمتداول، بل هي صرح ضخم يضم شتى أنواع السلع الاستهلاكية غير الغذائية بداخلها، ومن أهم هذه السلع الأجهزة الإلكترونية الحديثة من هواتف وأجهزة التليفزيون، بجانب باقات كبيرة من الكتب الإلكترونية الشيقة والمفيدة. عروض جرير السعودية خصومات جرير على الكتب الإلكترونية من مكتبات جرير: تخفيضات جرير الصنف كتاب عن موسوعة عالم البحار (كتاب إلكتروني)، ثمن الكتاب الحالي(3.99)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف كتاب الأسد قصة ملك (كتاب إلكتروني)، ثمن الكتاب الحالي(3.99)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف كتاب موسوعة الطيور (كتاب إلكتروني)، ثمن الكتاب الحالي(3.99)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات جرير الأخيرة تنزيلات جرير الأسبوعية على هواتف هواوي الذكية من مكتبات جرير: عروض جرير اليوم الصنف هاتف ذكي من ماركة هواوي بي 40 برو، حجم الذاكرة الداخلية للنظام 256 جيجابايت، اللون أَسود، الجيل الخامس 5G، ثمن الهاتف الحالي(3349)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3829)ريال سعودي، بتخفيض(480)ريال سعودي، وبخصم 13٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 191 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.

خصومات جربر الأسبوعية الصنف هاتف ذكي من ماركة هواوي نوفا 7 اس اي، حجم الذاكرة الداخلية للنظام 128 جيجابايت، اللون أرجواني صيفي، الجيل الخامس 5G، ثمن الهاتف الحالي(1299)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1599)ريال سعودي، بتخفيض ثلاثمائة ريال سعودي، وبخصم 19٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام فقط تخفيضات هائلة وخصومات مميزة لكل العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.