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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصم لمدة 4 أيام تصل ل 60 % على الأجهزة المنزلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية كبيرة ورائعة على مجموعة مختلفة من المنتجات، ومن أهمها تشكيلة كبيرة من أجهزة المنزل الكهربائية ومنها الشوايات الكهربائية وموزعات المياه من كبرى الشركات العالمية مثل شركة جيباس الرائدة، بجانب مجموعة مميزة من المنتجات الغذائية التي تأتيكم طازجة يوم بيوم، ومنها مجموعة كبيرة من اللحوم اللذيذة(لحم حاشي ولحم عجل ولحم الخروف).
عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده على أجهزة المنزل من هايبر ماركت بنده:
- تخفيضات بنده الصنف شواية كهربائية من ماركة جيباس مع موزع مياه حار وبارد من ماركة جيباس، ثمن العرض الحالي(349)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(524)ريال سعودي، بتخفيض(125)ريال سعودي، وبخصم 34٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
تخفيضات بنده اليوم
تنزيلات بنده على اللحوم الطازجة كل يوم من هايبر ماركت بنده:
- عروض بنده الأسبوعية الصنف لحم حاشي بدون عظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(34.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(53.95)ريال سعودي، بتخفيض(19)ريال سعودي، وبخصم 36٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف كتف عجل بدون عظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(42.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(62.95)ريال سعودي، بتخفيض عشرين ريال سعودي، وبخصم 32٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف لحم خروف روماني بالعظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(46)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(61.95)ريال سعودي، بتخفيض(15)ريال سعودي، وبخصم 26٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية خصم لمدة 4 أيام تصل ل 60 % على الأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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