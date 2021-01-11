نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض امازون السعودية كوبون خصم Amazon على المشتريات وكيفية الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة امازون السعودية تتيح لعملائها إمكانية الحصول على بطاقة امازون للخصم الفوري عند الشراء، كما تقدم لكم أحدث العروض الخاصة بأسعار منتجات امازون من أجهزة منزلية وإلكترونية، وملحقات للجوالات والشاشات، فشركة أمازون هي من أقدم شركات التسوق عبر الإنترنت التي تقدم خدمة التوصيل إلى أي مكان في العالم، ولذا نجدها تستحوذ على نسبة كبيرة من محبي الشراء الأونلاين.

عروض امازون السعودية كوبون خصم Amazon على المشتريات وكيفية الحصول عليه

عروض أمازون متاحة عبر موقع امازون السعودية الرسمي، والذي يمكن العثور على كافة المنتجات من خلاله، وتقدم أمازون عروض يومية متجددة بإستمرار، ونختص اليوم بتقديم عروض السعودية في امازون للجوالات من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل سامسونج وأبل.

عروض امازون السعودية للجوالات

جوال ابل ايفون اكس اس ماكس، 4 جي، ذاكرة سعة 64 جيجابايت، بسعر 4247 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 8، 4 جي، ال تي اي، بسعر 2192 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون اس اي، بسعر 1699 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 ميني، بسعر 3398 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 برو ماكس، بسعر 5499 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 7، 4 جي، ذاكرة رام 2 جيجابايت، بشريحة إتصال واحدة، بسعر 1566 ريال سعودي.

عروض امازون

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 3475 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ايه 71، بسعر 1283 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ايه 51، 4 جي، ذاكرة 128 جيجابايت، ذاكرة رام 6 جيجابايت، بشريحتين للإتصال، بسعر 941 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي اس 10 بلس، 4 جي، ذاكرة 512 جيجابايت، ذاكرة رام 8 جيجابايت، بشريحتين للإتصال، بسعر 2098 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ام 31 اس، 4 جي، ذاكرة 128 جيجابايت، ذاكرة رام 6 جيجابايت، بشريحتين للإتصال، بسعر 1149 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي ايه 12، ذاكرة 64 جيجابايت، ذاكرة رام 4 جيجابايت، بسعر 596 ريال سعودي.

بطاقة امازون للخصم

تقدم شركة امازون السعودية للعملاء خصومات خاصة من خلال خاصية كود بطاقة امازون للخصم، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل على موقع أمازون، أو عن طريق كبرى المواقع التي تقدم تلك الخدمة، والكوبونات يكون لها مدة سريان محددة تنتهي عندها صلاحية كود الخصم، كما يوجد لها بعض الشروط التي وضعتها امازون تختلف من بائع لآخر، فالبائع من خلال امازون السعودية يحق له التحكم في تفعيل صلاحية البطاقة أو إبطالها وقتما شاء.

قدمنا لكم عروض امازون للجوالات، حيث تقدم أمازون السعودية لكم أفضل المنتجات وأفضل خدمة للتسوق عبر الإنترنت، كما تسعد عملائها بخصومات لا حصر لها من خلال كوبونات الخصم على المشتريات من موقعها، والخصومات متجددة وسارية مدة صلاحية الكوبون.