عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات هائلة وعروض مميزة تصل ل 70 % أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية متجر اكسترا يعد من أفضل المتاجر التي يذكر اسمها عند البحث عن متجر متخصص في بيع الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكهربائية، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم كافة العروض المقدمة من اكسترا لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية أفضل تنزيلات اكسترا 2021 م: عروض السعودية اليوم بلغ سعر شاشة توشيبا “43 بوصة” إلى 1199 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سعر شاشة تلفزيون شارب “50 بوصة” بلغ 1699 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.

تنزيلات السعودية شاشة كلاس برو “40 بوصة” بلغ سعرها 649 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1099 ريال سعودي.

شاشة ال جي “50 بوصة” بلغ سعرها 2099 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3599 ريال سعودي.

شاشة ال جي تلفزيون “55 بوصة” بلغ سعرها 2499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية خصومات اكسترا اليوم على شاشة تي سي أل تلفزيون “32 بوصة” بلغ سعرها 549 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 689 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية شاشة توشيبا تلفزيون “32 بوصة” وصل سعرها إلى 479 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 649 ريال سعودي.

شاشة توشيبا “40 بوصة” بلغ سعرها إلى 749 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

شاشة شارب تلفزيون “32 بوصة” بلغ سعرها 529 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

شاشة كلاس برو “42 بوصة” بلغ سعرها 749 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض وصل إلى 1199 ريال سعودي.

شاشة كلا برو “49 بوصة” بلغ سعرها إلى 899 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1499 ريال سعودي.

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