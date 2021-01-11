عروض ساكو الأسبوعية أحصل على تخفيض يصل ل 70 % على هذه المنتجات لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية متجر ساكو قام بتقديم عروضاً تصل إلى 35% فمنذ بداية عام 2021م وهو يقوم بتقديم عروضاً فريدة من نوعها، ولأن الكثير من المواطنين يرغبون في التعرف على هذه العروض فنحن سوف نتحدث معكم عن أبرزها. عروض ساكو الأسبوعية أقوى خصومات ساكو: تخفيضات ساكو بلغ سعر صانعة القهوة نسبرسو فيرتو بلس بسعة 1.2 لتر “1260 واط” باللون الأبيض بلغ 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال سعودي، وبهذا الشكل فيكون العرض وفر إليكم 570 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو سعر صانعة قهوة من نوع نسبرسو فيرتو بلس باللون الأبيض بلغ 1109 ريال سعودي بدلاً من سعر 1789 ريال سعودي، وبهذا الشكل يكون وفر لكم العرض 680 ريال سعودي.

صانعة القهوة من نوع إيسنزا بسعة .6 لتر اللون الأحمر بلغ 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 985 ريال سعودي، وبهذا الشكل يكون وفر لكم العرض 186 ريال سعودي.

صانعة قهوة من نوع إسِنزا + أيِروتشينو باللون الأسود بسعة .6 لتر بلغ سعرها 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 985 ريال سعودي، وبهذا الشكل يكون وفر لكم العرض 186 ريال سعودي. تخفيضات ساكو اليوم تنزيلات ساكو على غلاية ماء كينوود 1 لتر و700 مل بلغ سعره 209 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية سعر غلاية ماء فيليس لتر و 700 مل بلغ 230 ريال سعودي.

جهاز تحضير القهوة “1450 واط” بلغ سعره 1000 ريال سعودي.

جهاز تحضير اسبريسو وكابتشينو ولاتيه بلغ سعره 5000 ريال سعودي.

جهاز تحضير القهوة ل12 كوب بلغ سعره 150 ريال سعودي.

ثلاجة باب واحد “110 لتر” بلغ سعره 600 ريال سعودي.

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