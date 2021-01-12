عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 60 % أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده تأتيكم على سلع هامة وجديدة وحصرية وبتَشكيلة منوعة وبأثمَان خارج نطاق المنافسة، وأهمها الأجهزة الإلكترونية ومنها الهواتف المحمولة المتطورة والذكية من ماركة أونور واسعة الانتشار داخل الأسواق العالمية، ومن أهم الإصدارات داخل عروض هايبر ماركت بنده، إصدار هاتف ذكي أونور 10 أكس لايت بمواصفات عالمية وأحجام مختلفة وألوان تناسب أذواق الجميع. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على هواتِف أونور الذكية من هايبر ماركت بنده: تخفيضات بنده الصنف هاتف ذكي من ماركة أونور 10 أكس لايت، الشاشة بمقاس 6.5 إنش، الجيل الرابع، اللون أسْود، مزود بشرِيحتين، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع ثمانية ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، ثمن الهاتف الحالي(769)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض السعودية الصنف هاتف ذكي من ماركة أونور 10 أكس لايت، الشاشة بمقاس 6.5 إنش، الجيل الرابع، اللون أزرق، مزود بشرِيحتين، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل مع ثمانية ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، ثمن الهاتف الحالي(769)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات بنده على الصابون السائل لليدين من هايبر ماركت بنده عروض بنده الأسبوعية الصنف صابون سائل لايف بوي مضاد للبكتيريا، ثمن العبوة عشرين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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