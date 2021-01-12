عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات 2021

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم تأتيكم على تشكيلة كبيرة من الأدوات والأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل، ومن أهم هذه الأجهزة مجموعة مميزة من المكانس الكهربائية وعدد من الخلاطات وأجهزة طحن الطعام وتقطيع الخضروات، وأجهزة محضرات القهوة التركية ولايات المياه، من مختلف الماركات وبأقل الأثمان. عروض العثيم اليوم خصومات العثيم على المكانس الكهربائية من هايبر ماركت عبد الله العثيم: الصنف مكنسة كهربائية من إنتاج شركة هومر، ثمن المكنسة الأنْ(129)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف مكنسة كهربائية من ماركة جيباس، ثمن المكنسة الحالي(139)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الاخيرة تنزيلات العثيم على أجهزة المطبخ صغيرة الحجم من هايبر ماركت العثيم: الصنف مضرب بيض من ماركة كينوود مع قطاعة من ماركة كينوود، ثمن العرض الحالي(139) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف محضر قهوة تركي من ماركة السيف، ثمن الجهاز الحالي(99) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف قطاعة خضار من ماركة كينوود، ثمن القطاعة الحالي(99) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف غلاية مياه من ماركة براون، ثمن الغلاية الحالي(139) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف غلاية مياه من ماركة هومر، ثمن الغلاية الحالي(35) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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