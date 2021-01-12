نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا كل ماتحتاجة بجميع فروع اكسترا باقوى الخصومات و التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا يناير 2021م، تختلف أنواع منتجات اكسترا حيث أنها تقوم بتقديم عروضاً على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية أيضاً، ومن أقوى العروض المقدمة من ساكو ما يلي. عروض اكسترا شاشة تلفاز ال جي سمارت 65 بوصة بلغ سعرها 3699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة تلفاز سامسونج 65 بوصة بلغ سعرها 3649 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كرسي استرخاء يدوي هوميز إلى 949 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو مكواة 32 بوصة بلغ سعرها 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا احدث خصومات اكسترا علي الاجهزة الكهربائية مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط بلغ سعرها إلى 1199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لينوفو يوغا سليم 14 بوصة رام 16 جيجا بلغ سعره 4349 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ألباني جلسة طعام بلغ سعرها 2499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف آبل آيفون 11 برو ماكس بسعة حجم 64 جيجابايت “أخضر داكن” بلغ سعره إلى 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5259 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اقوى تخفيضات اكسترا لهذا الموسم ثلاجة ال 11 قدم وصل سعرها إلى 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لاب توب آتش بي بافليون بسعة حجم 16 جيجابايت بلغ سعره 4849 ريال سعودي بدلاً من سعر 5549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لاب توب هواوي ميت بوك آكس برو بلغ سعره 6499 ريال سعودي بدلاً من سعر 6999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لاب توب اتش بي آومن، كور اي7، رام 16 بسعة حجم 512 جيجابايت بلغ سعره إلى 5849 ريال سعودي بدلاً من سعر 6599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سامسونج جالاكسي تاب إيه بسعة حجم32 جيجابايت بلغ سعره 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا كل ماتحتاجة بجميع فروع اكسترا باقوى الخصومات و التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.