عروض جرير علي الهواتف المحمولة خصومات لن تتكرر اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض جرير على هواتف المحمول، يبحث مواطنين المملكة العربية السعودية عن العروض المقدمة من جرير، حيث أن أسواق جرير من أفضل الأسواق المتواجدة بالمملكة فهي تأسست في عام 1974م على هيئة مكتبة صغيرة وطوال السنين السابقة قد توسعت وأصبح لديها العديد من الفروع في أنحاء المملكة، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض التي يقدمها جرير على الهواتف وغيره. عروض جرير بلغ سعر هاتف ايفون 6 بلس إلى سعر 1400 ريال سعودي بدلاً من سعر 1700 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف ايفون اس 6 بلس بلغ سعره 1100 ريال سعودي بدلاً من سعر 1200 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر أي فون اكس اس إلى 3650 ريال سعودي بدلاً من سعر 4300 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير تخفيضات جرير على هواتف المحمول أي فون اكس وصل سعره إلى 3000 ريال سعودي بدلاً من سعر 4000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ايفون اكس اس ماكس بلغ سعره 4100 ريال سعودي بدلاً من سعر 4700 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. أيفون اكس ار بلغ سعره 2900 ريال سعودي بدلاً من سعر 3400 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير على اللاب توب بلغ سعر لاب توب اكس بوكس إلى 3600 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6050 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر لاب توب ديل بلغ 1500 ريال سعودي بدلاً من سعر 2000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لاب توب ماك بوك برو وصل سعره إلى 6500 ريال سعودي بدلاً من سعر 7500 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير احدث واقوى تخفيضات جرير في شهر يناير 2021 وصل سعر لاب توب اتش بي إلى 3400 ريال سعودي بدلاً من سعر 4000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر لاب توب ديل إلى 2100 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2500 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر لاب توب اسوس إلى 4500 ريال سعودي بدلاً من سعر 5000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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