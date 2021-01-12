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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على مصر فايف طريقة تعبئة رصيد فيفا الكويت بعد أن لاحظنا وجود صعوبة لدى بعض عملاء شركة فيفا لتعبئة رصيدهم، بالإضافة لمجموعة من الأكواد التي تمنح العملاء المزيد من الخدمات مثل معرفة الرصيد والإطلاع الرصيد غير المفوتر لباقة الدفع الآجل، ومعرفة قيمة الفاتورة المستحقة لباقة الدفع الآجل، وأكواد تفعيل مختلف الباقات.
لقد أتاحت شركة فيفا لعملائها تعبئة رصيدهم بثلاثة طرق ليتمكن كل عميل من إختيار الطريقة التي تناسبه حرصا منها على راحة عملائها من خلال الخدمات التي تقدمها ضمن إهتمامها الدائم بتطوير خدماتها التقنية وفقا لمتطلبات السوق وتوفير مختلف الطرق لإرضاء عملائها .
الطريقة الأولى تتمثل في تعبئة الرصيد بكرت الشحن ويتم ذلك من خلال تشكيل رمز التعبئة *500* رمز التفعيل # أرسل ثم يستقبل العميل رسالة تعلمه بتعبئة رصيده بقيمة الكرت المستخدم .
الطريقة الثانية تمكن عملاء شركة فيفا من تعبئة رصيدهم عبر ماكينات الدفع الفوري الموجودة بكافة فروع ومكاتب الشركة بكافة المناطق والتي تتيح للعميل إختيار مبلغ الشحن حسب رغبته .
الطريقة الثالثة والأخيرة لتعبئة رصيد فيفا تتم عبر الموقع الإكتروني للشركة، ويتم ذلك من خلال اختيار الدفع الآلي ثم ملء بيانات العميل التي تشمل الاسم ورقم بطاقة الإئتمان ورقم الخط ثم تحديد مبلغ الشحن .
أكواد شركة فيفا الكويت
- إعادة شحن الخط بإرسال # رمز التفعيل*500*
- معرفة الرصيد عن طريق الكود #555*
- معرفة الرصيد غير المفوتر لباقة الدفع الآجل بالكود#544*
- معرفة قيمة الفاتورة المستحقة لباقة الدفع الآجل بالكود#566*
- إلغاء خدمة معرفة المكالمات الفائتة بالكود #62#
- تفعيل باقة 3 د.ك إرسال 11 إلى 510
- تفعيل باقة 5 د.ك إرسال 12 إلى 510
- تفعيل باقة 8 د.ك إرسال 13 إلى 510
- تفعيل باقة 12 د.ك إرسال 14 إلى 510
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