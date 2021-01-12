نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاجر السعودية عروض موفرة حتى 16 يناير على الإلكترونيات وكافة مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاجر السعودية تُقدم عروض موفرة على الإلكترونيات، أدوات المطبخ، الأطعمة والمشروبات، منتجات العناية الشخصية ومنتجات أكثر وتوفير أكثر بكثير، بدءًا من يوم 10 يناير 2021 الموافق الحد، وتظل هذه العروض الموفرة سارية حتى 16 يناير 2021 الموافق السبت من الأسبوع التالي.

متاجر السعودية عروض موفرة

متاجر السعودية يتوافر بها أقوى عروض الإلكترونيات الموفرة، بخصومات كبيرة وأسعار رائعة فقط في عروض متاجر السعوديه.

شاحن متنقل 10000 امبير من Cellr، بسعر 84 ريال سعودي بدلًا من 164 ريال سعودي.

شاحن متنقل 10500 امبير من Anker، بسعر 123 ريال سعودي بدلًا من 196 ريال سعودي.

شاحن متنقل 15600 امبير من Anker، بسعر 130 ريال سعودي بدلًا من 189 ريال سعودي.

كابل للشحن من Vidvie، بسعر 11 ريال سعودي بدلًا من 15 ريال سعودي.

عروض متاجر السعودية

إليكم عروض مستلزمات وأدوات المطبخ، ومنتجات بجودة عالية بالإضافة إلى خصومات هائلة، في تخفيضات يناير 2021.

طقم حلل سيراميك كوري باللون الأخضر، مكون من 10 قطع، بسعر 263 ريال سعودي بدلًا من 339 ريال سعودي.

صينية زجاج للفرن، شكل بيضاوي من simax، سعة 2.2 لتر، بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 43 ريال سعودي.

عبوات بهارات من Max Fresh، بسعر 43 ريال سعودي بدلًا من 53 ريال سعودي.

عروض اللحوم في متاجر السعودية

1 كيلو صدور دجاج ساديا بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 30.95 ريال سعودي.

1 كيلو برجر لحم بقري ساديا مدخن مشوي، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

ناجتس الدجاج، بوب كورن الدجاج، شانكي الدجاج، وزن 750 جرام، بسعر 20.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

كرات اللحم البقري امريكانا، وزن نصف كيلو، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

عروض منتجات العناية بالبشرة

كريم النهار، كريم الليل من Fadout، حجم 50 مل، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

مقشر يُساعد على التخلص من الرؤوس السوداء من Clean & Clear، حجم 150 مل، بسعر 21.81 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

كريم العناية بالبشرة وتغذيتها من Nivea، حجم 200 مل، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض الإلكترونيات وكافة مستلزمات المنزل من أدوات وأطعمة ومنتجات العناية الشخصية، السارية حتى 16 يناير 2021، وأيضًا العروض الأسبوعية في متاجر السعودية.