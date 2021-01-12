عروض ساكو الأسبوعية أقوى تخفيضات السعودية تصل ل 70 %

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو المختلف والمميز والمنفرد في مكان خاص به دون باقي الأسواق أو الهايبر ماركت، حيث يقدم عروض حصرية ومتنوعة تعكس إهتمام هايبر ماركت ساكو بتوفير كل ما يلزم عملائه من الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بحيواناتهم الأليفة، تشمل هذه العروض عدد من الأدوات الخاصة بالألعاب أو طعام مختلف أنواع الحيوانات أقوى عروض السعودية اليوم. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو على أطواق ربط الكلاب من هايبر ماركت ساكو: تخفيضات ساكو الصنف طوق لرَبط الكلب، ثمن الطوق الحالي(87.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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