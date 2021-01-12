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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية تصل ل 70 % خصومات هائلة لمدة 6 أيام في جميع الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية مهرجان خصومات العثيم في عام 1412 هـ (1992 م) تم إنشاء مستودعات كبيرة ذات معايير تخزين عالية لدعم تطوير الشركة وتطويرها في مراكزها المتعددة، وقد تم تجهيز هذه المستودعات بأحدث طرق التبريد الجاف والبارد وزيادة عدد سيارات التوصيل من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز التعاون مع الموردين، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتوسيع فرعها في المملكة المتحدة بناءً على رؤيتها الشاملة واهتمامها الجديد بتقديم خدمات ممتازة وشاملة لجميع العملاء أقوى عروض السعودية اليوم.
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم على الطازج التي تطرحها أسواق العثيم الإثنين فقط من كل أسبوع:
- تخفيضات العثيم لحم حاشي بالعظم، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الأسبوعية ليمون شبك، 2 ربطة فقط بسعر 1 ربطة، بسعر 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بصل أحمر هولندي، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 2.95 ريال سعودي.
- خيار طازج، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 2.95 ريال سعودي.
- بطاطا حلوة، وزن 2 كيلو بسعر 1 كيلو، فقط بسعر 5.95 ريال سعودي.
- جوافه، 1 كرتون فقط بسعر 8.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم الأخيرة
- تنزيلات العثيم على تفاح أحمر، وزن 1 كيلو، فقط بسعر التكلفة بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الأسبوعية جزر بلدي، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 2.95 ريال سعودي.
- خصوما العثيم عنب أبيض، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 10.50 ريال سعودي.
- دجاج برازيلي نات مجمد، 10× 1100 جرام، بسعر التكلفة فقط بسعر 12.50 ريال سعودي للحبة.
- فلفل أصفر/أحمر، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 7.50 ريال سعودي.
- طرشي بوليف هالي، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 6.95 ريال سعودي.
- زيتون أكورسا أسود، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 10.95 ريال سعودي.
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