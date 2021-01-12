عروض العثيم الأسبوعية تصل ل 70 % خصومات هائلة لمدة 6 أيام في جميع الفروع

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية مهرجان خصومات العثيم في عام 1412 هـ (1992 م) تم إنشاء مستودعات كبيرة ذات معايير تخزين عالية لدعم تطوير الشركة وتطويرها في مراكزها المتعددة، وقد تم تجهيز هذه المستودعات بأحدث طرق التبريد الجاف والبارد وزيادة عدد سيارات التوصيل من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز التعاون مع الموردين، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتوسيع فرعها في المملكة المتحدة بناءً على رؤيتها الشاملة واهتمامها الجديد بتقديم خدمات ممتازة وشاملة لجميع العملاء أقوى عروض السعودية اليوم.

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم على الطازج التي تطرحها أسواق العثيم الإثنين فقط من كل أسبوع:

تخفيضات العثيم لحم حاشي بالعظم، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 24.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية ليمون شبك، 2 ربطة فقط بسعر 1 ربطة، بسعر 2.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بصل أحمر هولندي، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 2.95 ريال سعودي.

خيار طازج، وزن 1 كيلو، بسعر التكلفة فقط بسعر 2.95 ريال سعودي.

بطاطا حلوة، وزن 2 كيلو بسعر 1 كيلو، فقط بسعر 5.95 ريال سعودي.

جوافه، 1 كرتون فقط بسعر 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأخيرة