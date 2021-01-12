نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والأثاث بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وقطع الأثاث المختلفة، بتخفيضات وخصومات حقيقية تصل 50%، تمثل أفضل الفرص للشراء والتسوق من خلال شركة رائدة في هذا المجال وهي شركة اكسترا للإلكترونيات التي توفر لك متعة التسوق من خلال فروعها المختلفة وبتقديم خدمة متميزة لعملائها من خلال التسوق عبر الإنترنت أيضاً، ونستعرض معكم مجموعة من أجدد عروض Extra عبر الموقع الرسمي للشركة عبر الإنترنت والذي يقدم خدمات التوصيل إلى المنزل لكافة العملاء في منطقة الرياض. عروض اكسترا الأسبوعية على الأثاث تنفرد الشركة بتقديم أفضل الأسعار على الأثاث الخارجي وكراسي الاسترخاء وهذه مجموعة من العروض المتوفرة: هوميز، مجموعة كنب من الخيزران، الإطار حديدي خيزران صناعي مع وسادة سماكة 8 سم، وقماش مضاد للماء والإحتراق بخصم يصل إلى 39%، فيمكنك الحصول على هذا المنتج بتوفير 1799 ر.س، حيث يعرض الآن بسعر 2799 ر.س بدلاً من 4598 ريال، المنتج صناعة صينية ولا يرفق معه ضمان، كما أن عمليات تركيب المنتج غير مشمولة مع خدمة التوصيل.

أورلي، مجموعة كنب مع طعم، 4 قطع، هذا المنتج يعد واحداً من المنتجات الأكثر مبيعاً ويمكنك الحصول عليه الآن بخصم 39.46% مع خدمة توصيل مجاناً للمنتج لقاطني الرياض، احصل عليه الآن بسعر 2299 ر.س بدلاً من 3798 ر.س ووفر مبلغ 1499 ر.س.



جلسة طعام برايتون 6 كراسي وطاولة متوفرة بخصم 39.4%، مع توصيل منزلي للرياض مجاناً، احصل عليها الآن بسعر 1999 ريال بدلاً من 3299 ريال، ووفر مبلغ 1300 ريال سعودي.

كنب هوميز المصنوع من الخيزران يحتوي على إطار من الحديد بالإضافة إلى خيزران صناعي ووسائد سماكة 8 سم، يعد واحداً من أكثر المنتجات مبيعاً، احصل عليه الآن بسعر 2999 ر.س بدلاً من 4998 ر.س، ووفر 1999 ر.س، حيث تكون نسبة الخصم على المنتج 39.99%.

كرسي استرخاء يدوي هوميز يحتوي على خاصية الدوران، قماش، رمادي داكن بنسبة خصم 40.61% متوفر الآن بسعر 949 ر.س بدلاً من 1598 ر.س.



كرسي هوميز للإسترخاء، قماش باللون أزرق متوفر الآن بسعر 599 ريال بدلاً من 898 ريال بنسبة خصم 33.29%.

هوميز كرسي استرخاء، قماش لينين، رمادي داكن اللون متوفر بنسبة خصم 33.29% احصل عليه بسعر 599 ر.س بدلاً من 898 ر.س. عروض إكسترا على الأجهزة المنزلية توفر أجدد عروض شركة اكسترا على الأدوات الكهربية والمنزلية فرصة لاقتناء المنتجات المختلفة بأقل الأسعار.

مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط، بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق، بنسبة خصم تزيد عن 25% وبسعر 1199 ريال داخل العرض.

مكنسة هوفر الكهربائية سعة 22 لتر وقدر 2300 واط احصل عليها الآن بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال وبنسبة خصم 14.3%.

مكنسة هوفر كهربائية 2400 واط متوفرة باللون الفضي/ الأسود بسعر 699 ريال بدلاً من 869 ريال، وبخصم يزيد عن 19%.

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