نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حرق دهون البطن بسرعة.. التمارين والأطعمة المناسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حرق دهون البطن بسرعة تهم الكثيرون حيث أن يعانى العديد من الأشخاص سواء سيدات أو رجالة من السمنة المفرطة ويبحثون على طرق حرق دهون البطن تحديدًا بسرعة لأنها تمثل لهم أزمة لاسيما المنظر الجمالي للفتيات اللاتى يرغبن الحفاظ على وزن ممشوق، وتمثل تمارين حرق دهون البطن أهمية كبيرة لكونها آمنة على الصحة، بجانب الأطعمة التى ينصح بتناولها أطباء التغذية لأنها تساعد على حرق الدهون وتمد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة.

طريقة حرق دهون البطن بسرعة

ينصح الكثيرون من أطباء التغذية بالرياضة النشاط للتخلص من الدهون لمحاربة السمنة التى يعانى منها العديد، وتساعد تمارين حرق دهون البطن على إمداد الجسم بطاقة وحيوية بجانب التنظيم مع الأغذية الصحية حتى يصل الشخص إلى القوام الممشوق والمشدود، ولعل من أبرز تمارين حرق دهون البطن التى يوصى بها الرياضيين التالي:

الرياضات الهوائية: على أن يبدأ الشخص بالمشي البسيط لمدة نصف ساعة يومياً في حالة عدم ممارسة الرياضة من قبل.

الركض لمدة 30 دقيقة يوميًا دون انقطاع أو راحة.

تناول القدر المناسب من المياه أثناء الركض وممارسة الرياضة حتى لا تصاب بالجفاف لاسيما في حالة شدة التعرق أو تركض في الهواء الطلق ومعرضاً لحرارة الجو وأشعة الشمس.

ركوب الدراجة تساعد على حرق دهون البطن بسرعة وتقوية عضلات الأرجل والبطن السفلى وجعلها ممشوقة.

بعد فقد دهون البطن عليك اتباع تمارين تقوية عضلات البطن للحفاظ على وزن ممشوق.

أطعمة تساعد في حرق دهون البطن

حدد أطباء التغذية في تصريحاتهم لوسائل الإعلام مجموعة من أطعمة حرق دهون البطن وفي الوقت ذاته مد الجسم بالطاقة اللازمة وهى على النحو التالي:

أطعمة غنية بالألياف: لابد من التركيز على الخضروات والفواكه الغنية بالألياف الطويلة والمعقدة، لأنه يصعب على معدة الإنسان هضم هذه الألياف إلا أنها تأخذ وقتاً وجهداً كبيراً من الجسم، ومن أبرزها “التفاح والكمثرى والتوت البري وحتى في البقوليات والحبوب والشوفان”. منتجات الألبان: لكونها غنية بالبكتيريا المفيدة للأمعاء وحرق الدهون وبالتالي تساعد على حرق الوزن. الخضروات الخضراء والورقية: نظرًا لأنها غنية بكميات كبيرة من المعادن والفيتامينات والمغذيات وتشغل مساحة كبيرة من المعدة لوقت طويل فتعطي إحساساً بالشبع باستمرار. الأسماك: غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة مثل الأوميجا 3 لاسيما السالمون يعطى الجسم حيوية. الفلفل الحار: يعتبر فيتامين سي للجسم ويوفر حرق الدهون.

مشروبات حرق دهون البطن