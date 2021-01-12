نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا free fire وشحن جواهر ب ID و الحصول على ألاف الجواهر مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا free fire وشحن جواهر ب ID و الحصول على ألاف الجواهر مجاناً ، تعد لعبة جواهر من الألعاب الحصرية التي تسيطر على عقول الشباب والأطفال والكبار ويلعبونها طوال الوقت لما يجدوا فيها منافسة شيقة وجميلة عند اللعب مع الأصدقاء، تتطلب لعبة جواهر إلى جمع وتحصيل العديد من الجواهر حتى يصل الشخص إلى المستويات العليا والمزايا التي يسعد بها المتنافسون، فتابعوا معنا الطرق الممكنة لشحن الجواهر بالمجان دون دفع أي رسوم .

كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا free fire

تتيح لك هذه الطريقة الحصول على ملابس مميزة كما يحصل اللاعب على ملابس ومركبات وأسلحة التي تجعلك مميزاً وفريداً .

كما تقدم لك هذه الطريقة أيضاً شراء مجموعة من مستحضرات التجميل التي تظهر قوت في اللعبة .

طريقة شحن لعبة جواهر بواسطة id

إذا أردت الحصول على جواهر لعبة فري فاير عن طريق استخدام الآي دي قم بالدخول على الموقع التالي:

قم بالدخول على الموقع التالي: موقع Shop2game

الدخول على اللنك الخاص بالموقع وهو shop2game.com

قم بالنقر على المقر وحدد الدولة التي تستوطن بها.

ثم قم بالضغط على التسجيل عن طريق الآي دي والذي يسمى معرف اللاعب.

قم بتسجيل الرمز الذي تمتلكه في اللعبة وهو الآي دي.

تظليل المربع المقابل لي أنا لست روبوت.

تظهر نافذة الوسيلة التي تدفع عن طريقها.

قم بالنقر على قسيمة غارينا.

قم بالنقر على شراء بطاقة غارينا.

الضغط على الباقة المناسبة لك بعدد الجواهر ثم تأكيد.

يمكنكم أيضا الدخول على موقع ihack.games. و [ Codashop.com ] واتباع الخطوات التي تظهر أمامكم للحصول على الجواهر برقم الآي دي .

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا free fire

إذا أردت الحصول على المزيد من الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير بالمجان دون دفع أي رسوم قم بالخطوات الآتية:

بالمجان دون دفع أي رسوم قم بالخطوات الآتية: قم بالبحث عن لعبة lucky fishing والتي تكون متاحة على متجر جوجل بلاي.

قم بالضغط على تنزيل، بعد التحميل أضغط على فتح اللعبة.

قم بالتسجيل في اللعبة عن طريق الرمز الخاص بك في اللعبة ودعوة الأصدقاء إلى الاشتراك في اللعبة.

كلما زادت عدد الدعوات وعدد قبول الدعوة من قبل الأصدقاء حصلت على المزيد من الدولارات تستخدمها في شراء الجواهر.

الحصول على المزيد من الجواهر في لعبة فري فاير يساعدك على الفوز في المعركة وتحقيق مستوي متقدم لذا قدمنا لكم بعض الطرق المستخدمة في شحن الجواهر باستخدام الرقم التعريفي الخاص باللاعب ، وكيفية شحنها مجانيًا.