نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية بداية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، مجموعة عروض العثيم على مختلف الأصناف وعدد كبير من العروض، زيت صني للقلي والطبخ / شروق الدوار الشمس 1.5 لتر بسعر 10.95 ريال، مياه أوري صحية 40×330 مل بسعر 15.95 ريال بدلا من 19.95 ريال، أرز مصري جرين فارمز 5 ك بسعر 25.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، أرز تاج محل بسمتي بنجابي 10 ك بسعر 74.95 ريال بدلا من 90.95 ريال، زيت نور دوار الشمس 3 لتر بسعر 28.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، كاتشب طماطم هاينز ضغاط 910 جرام بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.95 ريال، جبن البقرة الضاحكة 120 جرام 4+1 مجانا بسعر 11.95 ريال بدلا من 16.25 ريال، مرقة دجاج ماجي 24×20 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 16.98 ريال، جبن بينار كريم قابلة للدهن 900 جرام بسعر 15.95 ريال بدلا من 28.95 ريال، أرز تيجان مزة هندي بسمتي 10 ك بسعر 56.95 ريال بدلا من 72.95 ريال.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض العثيم الأسبوعية ، مناديل وجه فاين فلافي 10×150 مناديل بسعر 22.95 ريال بدلا من 30.25 ريال، ورق مطبخ سوان 8+2 رول مجانا بسعر 12.95 ريال بدلا من 20.95 ريال، مناديل وجه مشوار 10×180 منديل بسعر 21.95 ريال بدلا من 30.95 ريال، حفاضات فاين بيبي ماكس 10-22 ك 70 حبة بسعر 54.95 ريال بدلا من 71.95 ريال، ملين داوني نسيم الوادي 3 لتر بسعر 17.95 ريال بدلا من 27.95 ريال، مفارش سفرة كلوب سانيتا كبير بسعر 15.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، مزيل بقع كلوركس عادي 3 لتر + هدية بسعر 23.95 ريال بدلا من 32.95 ريال.

أقوى عروض العثيم اليوم

صابون برسيل أزرق 7 ك بسعر 49.95 ريال بدلا من 109.95 ريال، جل برسيل للغسالات ازرق 4.8 لتر بسعر 40.95 ريال بدلا من 59.75 ريال، مطهر داك ورد 3 لتر 18.95 ريال بدلا من 28.50 ريال، شامبو عباية برسيل 2.9 لتر + عطر بسعر 39.95 ريال بدلا من 46.95 ريال، صابون لوكس صن لايك ليمون 1250 مل بسعر 10.95 ريال بدلا من 14.95 ريال، منظف جف للاسطح كريم ليمون 500 مل بسعر 9.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

شامبو شولدرز لفروة الرأس 400 مل بسعر 14.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، شامبو هيريال 400 مل بسعر 9.95 ريال بدلا من 20.25 ريال، مناديل اطفال بامبرز 56 حبة 3+1 مجانا 31.95 ريال بدلا من 43.95 ريال، شامبو عباية تايد العطر الأصلي 1.85 لتر بسعر 20.95 ريال بدلا من 26.25 ريال، فوط صحية الويز حماية ليلية 24 حبة بسعر 15.95 ريال بدلا من 19.95 ريال.