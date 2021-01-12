تراند الفن: سما المصرى تنشر فيديو فضيحة الخيار .. شاهد أين تضعه

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:07 مساءً - admin 6 ساعات مضت أخبار المشاهير 162 زيارة
نشرت الراقصة المصرية سما المصري ، وفيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وظھرت في الفیديو، وهي ترتدى فستان قصير فيما لجأت إلى الإغراء بأسلوب مبالغ.
وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تتجول بأحد الأسواق التجارية فى قسم الخضار والفاكهة ، وقامت سما بمسك الخيار والإشارة إليه بطريقة تحمل إيحاءات مُخلة ثم وضعته على الاستاندات .
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