تراند الفن: يذبح ابنته في شقة هروبها.. زوجها أخبره بهذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:07 مساءً - أقدم أب مصري في محافظة القليوبية شمال القاهرة على ذبح ابنته، مؤكدا أنه ” غسل عاره”، بحسب اعترافاته أمام الجهات الأمنية.

جريمة قتل

وفي تفاصيل الواقعة ألقت أجهزة الأمن، على رجل في العقد الخامس من عمره، متهم بقتل ابنته بعد هروبها من شقة زوجها.

وقام المتهم في حضور قوة أمنية بتمثيل جريمته.. قائلا: “قتلتها وغسلت عاري، هربت من جوزها علشان مش بتحبه، دبحتها وارتحت من كلام الناس”.

وأضاف الأب المتهم أنه فوجئ بزوجها يخبره بأن ابنته تركت المنزل وفرت هاربة، وأنه انتظر ربما تحضر إلى المنزل ولكنها لم تحضر ومرت عده أيام.

وأوضح الأب في اعترافاته أنه بعد البحث عنها تبين أنها مختفية في إحدى الشقق السكنية.

وواصل في سرد الواقعة :” إنه ذهب إليها وبمجرد أن فتحت باب الشقة أخرج سكينا من ملابسة وذبحها من رقبتها، وانتظرها حتى تأكد من وفاتها ثم وضعها في جوال وحملها في توك توك وألقى جثتها في المكان الذي عثر فيها على الجثة.

وكان قد تم التوصل إلى الزوجة الضحية بفحص محاضر التغيب في المحافظة، حيث تبين وجود بلاغ بتغيب ربة منزل من منطقة قليوب، وتحمل نفس مواصفات المجني عليها.

وباستدعاء محرر البلاغ تعرف على الجثة وأكد بأنها لزوجته، 25 سنة، وأنها هربت من المنزل منذ فترة.