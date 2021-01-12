تراند الفن: زوج يُصدم بزوجته في فيديو مخل وهذا رد فعله

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:07 مساءً - admin ‏5 ساعات مضت حوادث وقضايا 129 زيارة

حالة من الصدمة عاشها زوج مغربي، بعد أن شاهد زوجته في فيديو غير أخلاقي، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى تقديم بلاغ يتهمها بالزنا.

من جانبها قامت عناصر الدرك الملكي بـ”الشماعية” في المغرب، باعتقال الزوجة العشرينية، وتم وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة.

وحسب موقع أخبارنا المغربية، فقد اعترفت بكل المنسوب إليها، ليقرر بعدها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، إيداعهما معا بالسجن المحلي، بعد استنطاقهما تفصيليا، ومتابعتهما في حالة اعتقال، بتهمة الخيانة الزوجية في حق المتهمة الأولى، والمشاركة في الخيانة الزوجية في حق المتهم الثاني رغم تنازل زوجته عن متابعته القضائية.