نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده هايبر بنده أقوي عروض عودة الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر بنده أقوي عروض عودة الدراسة بالسعودية ونبدأها بعلبة من كيك يمامة غندور يتكون من 12 حبة ب 5 ريال، شوكولاته حليب بالكاكاو كيندر 100 جم ب 5 ريال، كلوقز كوكو بوبس ب 20 ريال، رقائق القمح بطعم الشوكولاته ب 15 ريال، 2 كونتري كورن فليكس نستله 500 جم ب 20 ريال، أصابع بسكويت ناتشر فالى المقرمشة ب 13.95 ريال، عسل روضة النحل 1000 جم ب 30 ريال، عسل الشفاء 500 جم ب 25 ريال، شوفان كويكر كيلو ب 10 ريال، كريما نوتيلا ب 25 ريال وزن 750 ريال، زبدة الفول السوداني بدون سكر قودي ب 11.95 ريال، كرتونة من حليب ندي طويل الأجل نكهات متنوعة ب 10 ريال.

عروض بنده هايبر بنده أقوي عروض عودة الدراسة

تراديشينال كورن فليكس فيتابيلا 300 جم ب 13.95 ريال، مربي بدون سكر سان دالفور 284 جم ب 18.95 ريال، زبدة الفول السوداني بتري 300 جم ب 27.95 ريال، كورن فليكس عضوي خالى من الجلوتين والسوم ب 15.95 ريال، رقائق الألياف 300 جم ب 23.95 ريال، عصير عضوي سن بلاست 1 حبات ب 12.95 ريال، عصير عضوي جرانتي 6 حبات ب 10.95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده على منتجات الألبان

2 كيلو من زبادي المراعي ب 10.95 ريال كامل الدسم، لتر ونص عصير المراعي ب 7.95 ريال لبنة فاخرة كاملة الدسم 400 جم ب 10 ريال، جبنة فيتا المراعي ب 7.50 ريال كامل الدسم، جبنة شيدر علب المراعي ب 10.95 ريال، جبنة قطع المراعي 24 حبة ب 10.95 ريال، حليب مكثف محلى المراعي ب 11.95 ريال، شبيهة قشطة المراعي ب 10.95 ريال، 2.5 كيلو حليب مجفف كامل الدسم المراعي ب 51.95 ريال.

عروض بنده اليوم

سوبر رول الشوكولاته أو الفراولة أمريكانا 6 حبات ب 6.50 ريال، آيس كريم متنوع ب 6.95 ريال، رقائق بف بيستري بالقمح الكامل ب 12.50 ريال، نصف كريمة للتخثير ب 20 ريال، جبنة موزاريلا مبشورة داري 500 جم ب 11.95 ريال، فيري بيري أو توت أحمر داري 350 جم ب 10 ريال، بطاطس إكسترا كريسبي للقلي ب 8.95 ريال، مفروم بقر أو غنم السعودية 400 جم 2 حبة ب 5 ريال.