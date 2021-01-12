عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات هائلة وعروض مميزة ليس لها مثيل تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية للعدد والأدوات تشمل عروض ساكو 90 فئة مختلفة من المنتجات؛ حيث تشمل هذه العروض لوازم ومعدات السيارات بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأكسسوارات الهواتف الذكية ومستلزمات المنزل والحديقة، ساكو هي واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، تنتشر فروعها أيضًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يساعدنا في الحصول على هذه المزايا.

عروض ساكو السعودية

تنزيلات ساكو تعرف على لوازم السيارات المقدمة من شركة ساكو:

عروض ساكو الأسبوعية شامبو لغسيل السيارة مع الشمع، 64 أونصة، بسعر 72.25 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو مساحات زجاج السيارة، 22 بوصة، بسعر 55.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو معطر جو بخاخ 2 أونصة رائحة الفانيليا، بسعر 16.25 ريال سعودي.

مضخة متعددة الاستعمالات شوب كرافت، 67.50 ريال سعودي.

مجموعة مصهر للسيارة، عدد 80 قطعة، بسعر 45.75 ريال سعودي.

مختبر الجهد الكهربائي ريقال، بسعر 45.75 ريال سعودي.

مجموعة مناشف من قطعتين أصفر، بسعر 45.75 ريال سعودي.

واقي لفرش السيارة – IDROSTOP، بسعر 63.25 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

خصومات ساكو على غطاء سيارة غير منسوج وسط أسود سباركو، بسعر 240.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية غطاء سياره غير منسوج كبير جدًا جدًا1 سبارك وأسود، بسعر 295.50 ريال سعودي.

عورض ساكو اليوممقياس للإطارات، بسعر 24 ريال سعودي.

منتج للمحافظة على الأجزاء البلاستيكية، بسعر 54.50 ريال سعودي.

مكنسة للسيارة 12 فولت محورية بلاك اند ديك، بسعر 273.75 ريال سعودي.

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